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23/10/2019 08:28

【駐滬專電】長三角金融穩定信息共享工作正式啟動

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》人行上海總部昨日（２２日）會同南京分
行、杭州中心支行以及合肥中心支行在上海召開了長三角金融穩定信息共享專題座談會。
　　會議指出，加強長三角金融穩定信息共享，旨在及時溝通長三角金融風險情況，交流金融穩
定工作經驗和方式方法，為打好防範化解金融風險攻堅戰、維護長三角金融穩定提供堅實保障。
　　會上，三省一市人民銀行共同簽署了《長三角金融穩定信息共享專題工作組工作機制》，標
誌著長三角金融穩定信息共享工作正式啟動。

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