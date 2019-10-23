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23/10/2019 08:12

【陳同佳案】港府拒絕台灣到港押解，陸委會稱疑犯若逃亡港負全責

　　《經濟通通訊社２３日專訊》一直堅持在台港達成司法互助協議前，禁止陳同佳入境自首的
台灣當局轉變態度，陸委會２２日傍晚發函香港政府，要求港府同意台灣，今天派檢警到香港押
解嫌疑犯。總統蔡英文表示，對陳同佳案從來沒有放棄司法管轄權。她稱，不樂見香港政府拒絕
行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度。

＊特區政府：此舉等於跨境執法，不尊重香港司法管轄權＊

　　香港特區政府昨日深夜發出聲明回應認為，此舉等於跨境執法，不尊重香港司法管轄權，完
全不能接受。台灣執法當局在香港沒有執法權。
　　聲明指出，疑犯自願到台灣自首，他出獄後，特區政府無權施加任何強制。台方在他抵埠後
可將他拘捕。台方若願意處理自首，應立即取消對疑犯的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。
　　聲明又指，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣，在香港只
有足夠證據控告清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告其他罪行。
　　陸委會最新回應，香港特區政府拒絕台灣要求派員押解殺人案疑犯陳同佳，形容如果有逃亡
、串證等，港府須負全責。
　　陸委會副主任邱垂正凌晨表示，若陳同佳從此逍遙法外，恐將有逃亡、串證、湮滅證據機會
，港府若不提供相關卷證資料，也將使案件無法順利偵辦，司法正義無法伸張，港府必須負完全
責任。（ｃｔ）（ｚｚ）

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