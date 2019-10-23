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23/10/2019 10:21

【Ａ股外援】國金證券：需關注ＭＳＣＩ第三步擴容，外資增量可期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國金證券指出，近期外資持續淨流入，下一步需關注ＭＳＣＩ
第三步擴容，外資增量可期。
　　１０月外資持續流入，陸股通資金累計淨流入１６２億元（人民幣．下同）。就四季度而言
，１１月Ａ股納入ＭＳＣＩ比例將從１５％提升至２０％，同時中盤股將按照２０％的比例納入
，於１１月２６日盤後生效，預計被動增量資金規模約４９３億元。外資增量資金屆時將流入Ａ
股市場，對市場情緒將有所提振；中長期來看，外資流入大勢所趨，外資話語權將逐步提高，對
市場影響也將加大。（ｃａ）

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