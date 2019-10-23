《經濟通通訊社２３日專訊》國金證券指出，近期外資持續淨流入，下一步需關注ＭＳＣＩ
第三步擴容，外資增量可期。
１０月外資持續流入，陸股通資金累計淨流入１６２億元（人民幣．下同）。就四季度而言
，１１月Ａ股納入ＭＳＣＩ比例將從１５％提升至２０％，同時中盤股將按照２０％的比例納入
，於１１月２６日盤後生效，預計被動增量資金規模約４９３億元。外資增量資金屆時將流入Ａ
股市場，對市場情緒將有所提振；中長期來看，外資流入大勢所趨，外資話語權將逐步提高，對
市場影響也將加大。（ｃａ）
23/10/2019 10:21
【Ａ股外援】國金證券：需關注ＭＳＣＩ第三步擴容，外資增量可期
《經濟通通訊社２３日專訊》國金證券指出，近期外資持續淨流入，下一步需關注ＭＳＣＩ
第三步擴容，外資增量可期。
１０月外資持續流入，陸股通資金累計淨流入１６２億元（人民幣．下同）。就四季度而言
，１１月Ａ股納入ＭＳＣＩ比例將從１５％提升至２０％，同時中盤股將按照２０％的比例納入
，於１１月２６日盤後生效，預計被動增量資金規模約４９３億元。外資增量資金屆時將流入Ａ
股市場，對市場情緒將有所提振；中長期來看，外資流入大勢所趨，外資話語權將逐步提高，對
市場影響也將加大。（ｃａ）
|國際動態23/10/2019
杜魯多連任 惟失29議席需組聯合政府
|生財有道22/10/2019
陳茂波：財政預算案及三輪紓困措施料提振經濟2%
|FOCUS22/10/2019
【FOCUS】清算大限至 慎防P2P
|生財有道22/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：潤地高位有貨可繼續持有
|中國故事22/10/2019
【烏鎮大會】上半年TMT投資額創三年新低 「硬科技」企業獲捧
|國際動態22/10/2019
【加國大選】乏單一議題選情混亂 杜魯多爭連任難穩贏
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰