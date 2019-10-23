【烏鎮大會】世界互聯網大會閉幕，參展人數逾１０萬創歷屆之最

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日烏鎮專電》世界互聯網大會昨日（２２日）正式在烏

鎮落下帷幕。國家互聯網信息辦公室副主任劉烈宏在閉幕記者會上指出，本屆大會的重頭戲－－

「互聯網之光」博覽會舉辦五日來，共吸引了來自３８個國家和地區的６０１家企業參展，累計

參觀人數超１０萬人，為歷屆之最。

的確，對比眾多互聯網大佬缺席大會帶來的「冷清」，今年的博覽會倒是十分火爆，許多展

台需要排隊才能進入。展會今年還特地啟用了一座新的場館－－互聯網之光博覽中心，造價

４﹒５億元（人民幣．下同），面積達２﹒３５萬平方米。展會期間還舉辦了數字經濟產業合作

項目對接會，項目對接簽約金額達到７５５億元，與上屆大會４０６億元簽約金額相比大增逾八

成五。



＊ＢＡＴＪ四大展台各有特色，惟京東展台門庭冷落＊



在今年的展會上，記者發現許多公司的展品與其８月份在上海世界人工智能大會上的展品如

出一轍，像機器人、５Ｇ的運用、面部識別系統、無人機等都已經不是新鮮的事物了。在此次阿

里巴巴展台，螞蟻金服的智能分類垃圾桶吸引了很多觀眾的眼球。這台垃圾分類機器像個圓滾滾

的球，模樣十分討喜。最重要的是，它能解決當前許多城市居民最頭疼的垃圾分類問題。如果能

夠正式投放，可以給生活帶來很大便利，也能為保護環境出一分力。

在阿里展台附近就是騰訊（００７００）的展台，此次騰訊的展品多以「科技＋醫療」為主

線，包括帕金森病運動功能智能評估系統、眼底疾病篩查ＡＩ系統、以及「騰訊健康」小程序，

其中眼底疾病篩查ＡＩ系統只需要用幾分鐘，不僅可以發現眼睛疾病，還可以捕抓糖尿病、高血

壓等多種全身性疾病的蛛絲馬跡。

此外，百度也展示了自己的看家產品 阿波羅無人車、百度大腦；京東展示了智能巡檢機

器人，可以代替人工常規巡檢機房環境狀態、設備運行狀態等。然而，相比其他公司排隊的盛況

，京東的展台似乎無人問津，不知是不是是因為工作人員都已經離開的緣故。

