【烏鎮大會】思必馳：知識產權完全自主，主攻內地市場貿戰影響小

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日烏鎮專電》在本次互聯網大會眾多的參展公司中，記

者注意到了語音技術公司思必馳，這間被業內視為可以和科大訊飛（深：００２２３０）二分天

下的語音巨頭，已經在語音技術領域深耕１２年。公司專注於Ｔｏ Ｂ領域且客戶覆蓋面十分廣

泛，小鵬汽車、長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）、北京汽車（０１９５８）都用

到了它在智能車載領域的語音系統；天貓精靈、華為ＡＩ音響、長虹（滬：６００８３９）、海

信（滬：６０００６０）等也是思必馳的客戶。

雖然思必馳早就有上市打算，但至今仍未透露新的消息。思必馳首席市場官（ＣＭＯ）龍夢

竹對《經濟通通訊社》表示，公司當前的重點是要把商務化做得更好，通過技術滲透，商業化變

現，拿下更多的客戶。她指出，現時市場上對ＡＩ需求越來越旺盛，有不少客戶正在洽談中，行

業整個趨勢都是越來越好。營收方面，去年公司已經達到營收平衡，今年營收情況如何還要等待

要四季度的數據。

在龍夢竹看來，思必馳的核心優勢就是其技術優勢。思必馳是國際上極少數擁有自主產權、

中英文綜合語音技術的公司之一，可以做到語音識別、語音合成、自然語言理解、聲紋識別、性

別及年齡識別、情緒識別等。

雖然今年在中美貿易摩擦升級背景下，中國不少ＡＩ公司都遭到美國制裁，但龍夢竹指，這

一情況並未對思必馳造成影響，因為公司主要的業務都在國內，未進入海外市場，且知識產權完

全自主，短期內也不會把重點業務放到海外，所以中美的貿易摩擦對公司影響不大。

