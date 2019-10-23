【ＦＯＣＵＳ】台灣「開波」掀雙風眼，陳同佳「承擔」港府堪鑑

【ＦＯＣＵＳ】全城關注的台灣殺人案疑兇陳同佳周二（２２日）出獄（洗黑錢罪），台港

就「你審╱我審」「你押╱我押」的司法、政治角力大幕初啟之際，７月爆出「林鄭向中央請辭

惟不獲准」的《金融時報》再放風稱，北京正草擬撤換林鄭方案，臨時特首或於明年３月上任。

適逢港府周一（２１日）公布的第三輪涉資約２０億的紓困措施，再招「藥石亂投」劣評，

恐再證「政治問題、派糖解決」得個橘。隨著燃燒２０周的反修例風暴似正隨台港「開波」而掀

起雙風眼，已四面楚歌的港府再受政治智慧考驗之餘，實需借鑒陳同佳「願自首」的勇氣，勿再

迴避有權有勢者更要問責。



＊六度「對唔住」，港人或「心揦」＊



上周五（１８日）已致信特首稱願赴台灣自首的陳同佳，今早９時步出壁屋監獄，即向女友

潘曉穎的家人９０度鞠躬致歉，稱自己做了無可挽救的錯事，願為自己的衝動自首，回台服刑。

他並就案件成為修例導火線及引發政治風暴，向港人致歉及９０度鞠躬。

面色凝重的陳同佳無論身體語言還是六度講「對唔住」，難免令港人「心揦」－－若特首於

修例之前做多一點，或在「６﹒９」、「６﹒１６」兩次大遊行後，向市民真誠鞠躬致歉，港府

或許不會如現時般民心盡失、香港社會或許不會深陷於史無前例的仇恨和撕裂。

但政治從來沒有「如果」，隨著台灣由早前限制陳同佳入境並要求港府「港人港審」，到昨

日（２２日）突提派員到港「押解」陳同佳赴台，反修例風暴似正枝節另生。至今未能有效令本

港止暴制亂的港府，面對台灣的步步進逼，倘若再因政治誤判而進退失據，或隨時令風暴掀起「

雙風眼」，引發兩岸主權爭議之餘，更為北京不樂見的蔡英文連任送上彈藥。



＊「政治問題、派糖解決」恐得個橘＊



港府昨日公布第三輪涉資約２０億的紓困措施，再招「藥石亂投」差評，包括的士業界每更

補貼或低至２０元被指杯水車薪，而旅行社百元人頭費設５００上限亦顯離地，至於補貼巴士、

渡輪等，市民也難以因此享有減價優惠等。「政務官治港」魔咒似揮之不去，歸根結底，是幻想

「政治問題、派糖解決」恐得個橘。

難怪英國《金融時報》再放風稱，北京正草擬撤換林鄭方案，臨時特首或於明年３月上任，

而可能的人選為金管局前總裁陳德霖及前政務司司長唐英年。暫且不論《金融時報》７月爆出「

林鄭向中央請辭惟不獲准」遭特首斷然否認，亦不論下月區議會選舉當前消息傳聞滿天飛（即使

真的要撤換特首，也有個程序，要先由時任政務司長署任）；然而，當舊的風暴未平，新的風眼

再現，政治智慧、管制能力、公信誠意俱欠奉的特區政府上下，實需借鑒陳同佳「願自首」的承

擔勇氣，以個人問責為香港走出死局燃點起新希望。

有權有勢者，勿再迴避問責！

