【貿易開戰】美稱中國經濟５７年最差，外交部：抹黑解決不了問題

《經濟通通訊社２３日專訊》據報美國總統特朗普周一（２１日）在內閣會議表示，中國經

濟非常糟糕，為５７年以來最糟糕的一年，又指中國上季經濟增長６％實際上很可能是負數。對

此，外交部發言人華春瑩回應表示，在中國經濟形勢和中國經濟對世界經濟的貢獻這個問題上，

國際社會早已有了客觀和實際的判斷，不是甚麼人、幾句話就可以改變的。抹黑別人解決不了自

己國內的問題，也不利於協商解決分歧。

她強調，在當前世界經濟不確定和不穩定性上升、下行的壓力不斷加大的背景下，各國應該

堅持合作共贏，為推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長做出切實的努力，而不是相反。



＊外交部確認中國因簽證缺席宇航聯大會＊



另外，外交部確認中方代表團集體缺席今年的國際宇航聯大會，原因就是美方沒有及時發放

簽證。華春瑩稱，這次中國國家航天局遭遇的赴美簽證問題只是冰山一角。一段時間以來，美方

對中方的學者、學生、企業界人士和科技人員等赴美頻頻採取拒簽、拖延簽證申請、吊銷赴美長

期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓中美正常的人文交流與人員往來，損害了中方人員的安全與合法

權益。

美方把簽證問題「武器化」，一再藐視國際責任和義務，阻礙正常的國際交流與合作，對國

際社會各方正當權益造成威脅和損害。中方敦促美方認真反省，切實改正。（ｃａ）

