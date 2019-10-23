《投資智慧－鄧聲興》放寬按保釋放購買力，土地共享計劃締雙贏

《投資智慧》政府計劃放寬按揭上限及加快發展農地，包括大幅增加過渡性房屋項目，放寬

首次置業人士按揭計劃樓價上限，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限由目前的

４００萬元提升至８００萬元，即一套８００萬的房子，首期只需要付８０萬就能上車。受施政

報告放寬首次置業人士的按揭保險計劃上限，上車及換樓購買力釋放，刺激一二手成交活躍，二

手尤其受惠。由於二手樓市場成交解封，相信亦可令換樓需求上升，從而刺激一手樓盤銷量。此

外，政策影響發展商或改為興建面積較大的單位，故納米樓需求減少，成交將會受壓。



另一方面，《施政報告》除了放寬按揭保險之外，其它兩項土地政策對本港樓價亦有長遠影

響，市場最為關注「土地共享先導計劃」，發展商可申請增加地積比率，從而增加更多房屋供應

。該計劃在明年初接受申請，計劃為期３年，可批核私人土地上限為１５０公頃。計劃的目標是

釋放政府尚未規劃但業權已整合的私人土地，政府會促成基建的提升，以容許較高發展密度，即

是提升土地的地積比。在新增的樓面面積中，最少七成要撥作公營房屋或「首置」，業主要交出

部分土地給政府發展這類房屋。基建及社區設施則由土地擁有人負責興建，但費用會從地價中扣

減，相信可做成雙贏局面。



另一備受關注的政策是政府決定動用《收回土地條例》，強制收回地產商手上的農地，釋放

更多住宅用地。政府在短中期推出土地供應方案，長遠對本港社會、經濟和民生持續發展有正面

作用。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

