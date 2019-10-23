《拆局麒想－林嘉麒》豐盛買物管有協同效應，未來收益派息更可觀

《拆局麒想》豐盛服務（００３３１）宣布以逾７億元收購母公司物業管理業務，包括現金

代價５﹒６４億元及非現金代價１﹒４０９億元透過發行可轉換優先股償付。消息公布後，公司

股價（２２日）大升一成，反映投資市場看好是次收購。



是次收購目標是豐盛創建管理有限公司，為周大福企業集團及周大福珠寶集團各自的成員公

司提供物業管理服務。截至２０１９年６月３０日止財政年度的經調整ＥＢＩＴＤＡ及權益持有

人應佔純利分別約為８６８０萬元及６９２０萬元。業務估值為７﹒４２億元，作價市盈率約為

１０﹒１９倍。是次需要通過股東特別大會獨立股東考慮並酌情批准建議收購及授出特別授權，

及股東考慮並酌情批准建議重新分配公司法定股本才可完成。



今次交易作價１０﹒１９倍市盈率，較豐盛服務的６﹒４倍市盈率似乎略貴。不過，以

２０１９年６月３０日止財政年度計算，收購後，豐盛服務盈利會由２﹒４７億元的增長

４﹒５％，大幅增加３﹒１６２億元，增幅高達２８％。由於豐盛服務一直是淨現金公司，手頭

現金約有４﹒５億元，沒有負債，收購後現金水平即使減少了，惟公司業務收入及現金流穩定，

加上已新簽合同額約４１億元，收購未會對財務有太大壓力。



＊息率６﹒３％具防守力＊



小股東或會擔心，發行股本或因可轉換優先股由原來４﹒５億股增加１﹒４０９億股，至超

過５﹒９億股，盈利或會被攤薄。確實，由於增發股份，每股實際權益會被攤薄２３﹒８％，不

過，每股盈利增加２８％的情況下，實際每股盈利卻因此有輕微增加。再者，賣方於截至

２０１９年６月３０日止財政年度向目標公司收取過管理費約９５０萬元。是次交易完成後，豐

盛服務將履行賣方為換取管理費而提供的現有管理職能，實際上，目標公司盈利可超過１﹒５億

元。收購後，營運及管理成本理應減少，目標公司可提高更高的盈利貢獻。



另一方面，目標公司管理大約１３萬個住宅單位，商用面積３６０萬平方米和５萬個停車位

，而且服務於周大福企業集團及周大福珠寶集團。日後，豐盛服務將成為眾多物業的管理者，主

導著眾多日常必需的外判服務，而旗下公司早已涵蓋機電工程、環保工程、廢物管理和環境清潔

、以及專業洗衣服務。當然，作為專業的物管公司，服務合約是以投標方式，相信旗下服務公司

亦會與市場同業一同公平競投。不過，在協同效應下，旗下公司子憑母貴，相信優勢一定有增無

減。



豐盛服務近期股價整體向好，昨日急升後，估計短期或略為調整。不過，其派息比率高達

４０％，現價息率６﹒３％，加上，面對未來逆市時，有一定的防守能力；再者，公司現時市值

只有１５億，背後是周大福集團，相信日後有更多壯大併購機會，以保長期營收穩定，及維持長

線高派息，值得投資者吸納作中長線持有。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

