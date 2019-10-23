《樓市亮話－湯文亮》新按揭保險是幫人抑或害人？

《樓市亮話》人常說，人有三衰六旺，特首林鄭最近發表《施政報告》，本來是一份超過合

格的《施政報告》，但由於有社運正在進行，此時此刻發表想唔攞低分都唔得。果然不出所料，

今次《施政報告》得分不足３０，是有史以來的最低分數，但我認為這份《施政報告》未能反映

出真正分數，低分是牽涉有很多政治原因，政府的支持者認為林鄭未能及時止暴制亂，《施政報

告》只是用民生方法解決政治問題，而社運人士認為林鄭沒有回應五大訴求，她的《施政報告》

又怎樣可以得到合格分數，林鄭在裏外不是人的情況下，仍然可以攞到３０分，其實已經算是唔

錯。



如果我話受惠於這份《施政報告》的人很多，一定會畀人話我痴線，我想大家應該了解到所

謂《施政報告》其實就是一份房屋政策報告，一般市民睇《施政報告》不是要知道政府的派錢方

案，而是想知道政府對於樓價不斷飆升有何良策？其實，連阿茂都知道，要解決這個問題，除了

增加供應之外，還是增加供應。可惜我們的特首只是顧左右而言他，曾蔭權話是炒家炒起樓價；

ＣＹ話增加土地，粒粒皆辛苦；林鄭比較好，她劃出了一條美麗風景線，「明日大嶼」令市民充

滿憧憬，「明日大嶼」其實是明日大愚，大家誤會了。



今次反修訂逃犯條例的社會運動，除了逼使林鄭撤回逃犯條例之外，長時間示威活動出現了

一個副效果，就是林鄭可以動用《土地收回條例》，有了供應，政府就要考慮增加需求，於是推

出新按保計劃，立刻被有心人話政府想推急於置業的人落火坑。其實，無論是打算買樓、賣樓，

或者是有樓的人都是新按保的受惠者，亦如政府所說，她只是給予打算買樓的人多一個選擇，如

果他們供得起，可以用新按保買較大的單位，主動權仍然在買樓的人手上。



在社運之下，打算移民的人遇上了一個難題，就是手上的物業很難賣走，在新按保下，二手

樓成交量增加，代表那些打算移民的有多一些機會賣走手上的單位。在過去幾年，有不少人利用

財務公司的二按買樓，他們擔驚受怕，因為二按的利息不但很高，而且貸款期很短，到期未能還

款就會被沒收物業，現在他們可以用新按保來解決問題，由此來看，新按保的確解決了不少人煩

惱，所以《施政報告》唔應該咁低分。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

