《缸邊嫺談－黃惠嫺》行業上游勘探開發資本支出，中海油服受惠

《缸邊嫺談》２０１９年上半年，中海油服（０２８８３）今年上半年的收入同比增長

６６﹒６％至１３５﹒６３億元（人民幣．下同）。收入增長主要受惠於集團四大板塊的作業量

均有不同程度的增加。其中，佔集團整體收入３３﹒１％的鑽井服務，２０１９年上半年的收入

同比增長４９﹒４％至４４﹒９２億元；佔集團整體收入４８﹒９％的油田技術服務，收入同比

增長９４﹒８％至６６﹒３１億元；佔集團整體收入１０﹒６％的船舶服務，收入同比增長１５

﹒９％至１４﹒４１億元；佔集團整體收入１０﹒６％的船舶服務，收入同比增長

１５﹒９％至１４﹒４１億元；佔集團整體收入７﹒４％的物探採集和工程勘察服務，收入同比

增長１﹒０５倍至９﹒９９億元。上半年集團業績扭虧為盈錄得９﹒７３億元利潤，主要因為鑽

井服務及物探採集和工程勘察服務在業務量增加下而收入增加。



＊業務量回升＊



今年上半年全球的上游勘探開發資本支出有所上升，油田服務市場有所復甦，招投標日益活

躍，特別是中國近海的勘探開發需求明顯增加。

２０１９年上半年集團鑽井平台作業日數為６，９１３天，同比增長３３﹒８％。而鑽井的

業務量增加，平台受待命天減少，令集團今年上半年的平台日曆天使用率同比增加１２﹒５個百

分點至７６﹒６％。而上半年自升式鑽井平台日費增長１９﹒３％，半潛式日費增長３﹒４％。

此外，與去年同期相比，鑽井平臺總數從４６部增加到５２部，其中自升式鑽井平臺增加了４部

，半潛式鑽井平臺增加了２部，新增鑽井設備以租賃為主。在鑽井服務的訂單量上，上半年集團

成功最得多個項目。而油田技術服務在技術應用方面取得了較大突破下，集團２０１９年上半年

取得４個印尼的服務合同、２個緬甸的服務合同、１個加拿大的服務合同，以及１個墨西哥市場

的服務合同。

油氣勘探開發經過多年的油價低迷，油氣公司減少資本投資後，現已在低迷中復甦。根據集

團預測，２０１９年下半年，國際政治經濟形勢仍面臨諸多風險，使國際油價的走勢面臨較多的

不確定因素。而根據國際信息服務機構ＨＩＳＭａｒｋｉｔ的預測，２０１９年全球上游勘探開

發投資為４７２１億美元，同比增加１５﹒６３％，２０１９年下半年全球油氣公司的資本支出

和油田服務行業整體規模呈持續擴大。



＊中長線目標價１１﹒５３元＊



國內方面，在保障國內能源安全背景下，要加大國內勘探開發力度，各油氣企業已全面增加

國內勘探開發資金和工作量投入，確保完成國家規劃部署的各項目標任務。從三桶油今年資本開

支計劃看，２０１９年三桶油上游勘探開發計劃資本支出３５７８至３６７８億元，同比增長１

９﹒１％至２２﹒５％；其中，而作為集團的最大客戶的中海油（２０１８年佔集團收入７６％

），２０１９年計劃支出７００至８００億元，同比增長１２﹒７％至２８﹒８％。在海洋大戰

略下，國內近海的勘探開發需求明顯增加，集團在國內近海勘探開發作業方面具有絕對優勢。集

團更打破了重資產的經營模式，從重資產服務走向輕資產和技術服務轉型，新增租賃平台擴充產

能，優化資源配置。

投資者可考慮於９﹒２元附近的位置增持或吸納，中長線目標價為１１﹒５３元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

