【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒６９億人幣，買潤地建行沽招行吉利

《經濟通通訊社２３日專訊》港股全日繼續窄幅上落，在２６６９８至２６８４４之間波動

，市場觀望中美貿易談判進展、美國聯儲局下周議息、上市公司公布季度業績，最終收報

２６７８６點，升６０點或升０﹒２３％。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒６９億元人民幣減少逾３％。北水淨買入最多的個股依次

是華潤置地（０１１０９）、建設銀行（００９３９）、新城發展（０１０３０）；淨賣出最多

的依次是招商銀行（０３９６８）、吉利汽車（００１７５）、騰訊控股（００７００）。

主板成交７５１﹒８４億元增近１８％，其中港股通成交９１﹒８９億元，佔總成交

１２﹒２％。



＊北水趁低吸納華潤置地及５１信用卡＊



華潤置地突然公布以先舊後新方式配售２億股，集資逾６７億元，每股作價３３﹒６５元折

讓約６﹒９％，全日股價急跌７﹒８８％報３３﹒３元，為跌幅最大恆指成分股。北水資金人棄

我取，全日淨買入華潤置地高達４﹒７３億元。

除此之外，北水亦力買下午復牌的５１信用卡（０２０５１），淨買入金額達１７９４萬元

。該股本周一（２１日）急跌近３５％後中途停牌，其浙江杭州辦事處受內地有關政府部門上門

調查，涉及其委託之外包催收公司涉嫌尋釁滋事等罪行，公司表明全面配合調查。另外，該公司

公布留意到網絡上流傳有關集團非法盜取個人資料的傳言，公司澄清所有的個人信息收集均有合

法用戶授權，並不存在未經用戶授權非法盜取信息的情況。該股全日反彈約１３％收報２元。

招行仍然為北水全日力沽的對象，全日淨買出３﹒３８億元，連日成為淨沽出的最多港股。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

華潤置地 （０１１０９） ４．７３

建設銀行 （００９３９） ２．４７

新城發展 （０１０３０） ０．６１

工商銀行 （０１３９８） ０．５３

平安好醫生（０１８３３） ０．５０



淨沽出最多港股：

招商銀行 （０３９６８） －３．３８

吉利汽車 （００１７５） －２．０９

騰訊控股 （００７００） －１．２０

安踏體育 （０２０２０） －０．３６

中國平安 （０２３１８） －０．２７

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（ｅｃ）

