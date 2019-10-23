《日入而息》港府正式撤回修訂逃犯條例，黃竹坑站項目收６份標書

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第４期項目共收６份標書；中原指黃竹坑站４

期項目反應符預期，有望成百億地王；萊坊再下調黃竹坑站４期估值一成，

最低見９５億元；美聯指黃竹坑站四期項目反應合理，估值料逾１０８億

﹡政府推１億元現金鼓勵予旅行社，每名入境客１２０元；旅議會表示旅行社

現金鼓勵計劃能刺激旅行社生意

﹡李家超宣布正式撤回《逃犯條例》修訂

﹡英國金融時報：傳中央有意於明年三月前換走林鄭；外交部指中央政府堅定

支持林鄭，撤換特首是政治謠言

﹡陳同佳出獄向潘曉穎家人鞠躬致歉，願往台灣自首；李家超冀台灣履行司法

責任讓陳同佳到當地自首；葉劉淑儀稱陸委要求在港並無先例；湯家驊稱無

辦法中辦法；蔡英文稱只有逮捕沒有自首問題，請港府勿迴避



《即日市況》﹡騰訊尾市跌幅擴大，恆指挫２１９點收報２６５６６，成交６８１億



《深滬股市》﹡滬綜指悶跌０﹒４３％，傳中證監有意修訂減持規則



《美元匯價》﹡英鎊短期料進一步調整，不宜急於入市；歐元最新報１﹒１１１３╱１５，

日圓最新報１０８﹒４６╱４９



《公司業績》﹡寰亞傳媒（０８０７５）全年虧損收窄至１﹒４７億元，不派息

﹡榮智控股（０６０８０）料中期虧損淨額大幅減少６０％至８０％

﹡亞美能源（０２６８６）首三季淨利潤按年增８３％



《公司資訊》﹡中海外（００６８８）首三季合約銷售２９０２億元，同比升２８％

﹡報道指ＥＳＲ（０１８２１）慢熱，首天孖展８３７５萬元遠未足額

﹡東亞（０００２３）目前業務未受大影響，料全年貸款增長中單位數；開設

離岸戶口查詢增加，惟未見開戶口數目明顯增加；東亞與多個合作夥伴建立

策略聯盟，以ＡＰＩ提供新服務體驗

﹡向中國際（０１８７１）公開超購３７９倍，一手中籤率不足２％

﹡春城熱力（０１８５３）超購逾９７倍，一手中籤兩成

﹡浙商銀行（０２０１６）發２５﹒５億股Ａ股，發行價４﹒９４元人民幣

﹡海通恆信（０１９０５）２０１８第二期公司債券下周一派息

﹡開源（０１２１５）收購北京科技公司約三成股權，涉資１２３５萬元

﹡匯豐保險表示內地客保單雖有下跌，惟該行第三季業務仍穩健；匯豐保險與

ＰＧＨ合作，為旗下人壽保險計劃提供環球醫療服務

﹡環球醫療（０２６６６）附屬環球租賃九個月溢利增近２３％至１４﹒４億

﹡中國投資開發（００２０４）配售協議已告失效

﹡佳明（０１２７１）青衣「明翹匯」推１５６伙，入場費逾４３２萬

﹡惠理集團（００８０６）看好科技與５Ｇ等五大領域，香港和台灣科技股估

值吸引

﹡長沙遠大住工（０２１６３）明日起招股，入場費３７８２元

﹡香港電訊（０６８２３）投得４﹒９吉赫頻帶５Ｇ頻譜，指可提升服務速度

及容量

﹡恩達集團（０１４８０）擬建立大灣區印刷電路板生產基地

﹡雲南水務（０６８３９）組合資，註冊資本約３﹒３７１億元人民幣

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第４期項目共收６份標書

﹡長沙遠大住工（０２１６３）未來發展將圍繞長三角等經濟發達地區



《國企紅籌》﹡中國誠通發展（００２１７）主席張斌辭任董事總經理，楊田洲接任

﹡華能新能源（００９５８）完成發行５億元人民幣超短期融資券



《神州民企》﹡騰訊（００７００）微信支付支持ｉＯＳ手機號轉帳，收款將存入零錢

﹡江南集團（０１３６６）供股獲約６２﹒５５％認購

﹡禹洲（０１６２８）擬發行優先票據，收購要約２０２１年到期票據



《中國要聞》﹡內地上半年５Ｇ人才需求增８倍，平均月薪超１﹒５萬

﹡浙商銀行發行價高於同行市盈率，申購推遲三周

﹡社科院表示９月一線城市房價整體微跌，北京房價領跌

﹡外國人過境１４４小時免辦簽證政策擴至重慶、西安等

﹡韓正赴山西調研，強調奮力推動經濟轉型發展

﹡中證報表示銀保監研究提高險企權益類資產比例的細則

﹡報道指中證監正修訂減持規則

﹡中國去年從油組進口原油２﹒６億噸，佔總量逾半

﹡海關總署表示中國９月份玉米進口量同比增逾２００％

﹡農業農村部部長表示堅持非洲豬瘟防控和生豬生產兩手抓

﹡發改委表示對於共享經濟等新產業實施包容審慎監管

﹡優化營商環境條例發布，明年起施行

﹡上海首三季度人均消費超過３萬元人民幣，領跑全國

﹡人行２０００億逆回購利率持平，本周累投放５０００億

﹡首三季海南離島免稅銷售額同比增２８﹒４％創新高

﹡華為首部５Ｇ折疊屏手機Ｍａｔｅ Ｘ正式發布

﹡美商務部長表示或與歐盟展開新談判代替加徵汽車關稅

﹡美議員要求聯邦退休基金撤銷投資中國企業

﹡今年前三季海南ＧＤＰ增速５﹒５％，遜全國平均水平

﹡內地下發新一批國產遊戲版號，網易、完美世界在列

﹡美稱中國經濟５７年最差，外交部表示抹黑解決不了問題



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１１２３９﹒６７點



《其他消息》﹡李家超宣布正式撤回《逃犯條例》修訂

﹡被指為接替林鄭大熱人選，陳德霖及唐英年不評論揣測

﹡陳帆稱屯門南延線可能連接中部水域人工島鐵路段

﹡九巴龍運料獲３﹒２億元燃料補助

﹡政府推１億元現金鼓勵予旅行社，每名入境客１２０元

﹡旅議會表示旅行社現金鼓勵計劃能刺激旅行社生意

﹡運輸署公布港珠澳大橋大灣區配額計劃，本月內接受試驗計劃申請

﹡中移動、ＨＫＴ投得４﹒９吉赫頻帶５Ｇ頻譜，使用費共２﹒４億元

﹡澳門９月旅客年增８％，內地旅客１９２﹒４萬人次按年升５﹒７％

﹡萊坊再下調黃竹坑站４期估值一成，最低見９５億元

﹡深股通額度全日流走１﹒４８億元；滬股通額度全日流走８﹒５５億元，陸

股通淨流出１８億

﹡寧德時代、小米等１６家中企上榜《財富》未來５０強

﹡港珠澳大橋通車一年，客流超１４００萬人次

﹡中原表示黃竹坑站４期項目反應符預期，有望成百億地王；１０月首２２日

舖位租務成交按月跌２７％



《陳同佳案》﹡台內政部表示陳同佳可以申請落地簽入境到台投案

﹡李家超冀台灣履行司法責任讓陳同佳到當地自首

﹡陳同佳出獄向潘曉穎家人鞠躬致歉，願往台灣自首

﹡葉劉淑儀稱陸委要求在港並無先例；湯家驊稱無辦法中辦法

﹡蔡英文稱只有逮捕沒有自首問題，請港府勿迴避

﹡外交部表丕中央政府堅定支持林鄭，撤換特首是政治謠言

﹡鄭若驊極不同意台方指港府故意放棄司法管轄權說法

﹡綠營批評港府損台灣主權，藍營斥蔡英文恐民怨才轉軚

（ｚｚ）

