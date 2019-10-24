《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８３３．９５ 升 ４５．８５點╱０．１７％
標普５００ ３００４．５２ 升 ８．５３點╱０．２８％
納斯達克 ８１１９．７９ 升 １５．５０點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７２６０．７４ 升 ４８．２５點╱０．６７％
法蘭克福ＤＡＸ １２７９８．１９ 升 ４３．５０點╱０．３４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５３．４４ 跌 ４．２４點╱０．０７％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．６９，歐元兌美元１．１１３５
24/10/2019 07:46
《日出而作》美股道指回升４５點，富時三連升，英鎊歐元靠穩
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８３３．９５ 升 ４５．８５點╱０．１７％
標普５００ ３００４．５２ 升 ８．５３點╱０．２８％
納斯達克 ８１１９．７９ 升 １５．５０點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７２６０．７４ 升 ４８．２５點╱０．６７％
法蘭克福ＤＡＸ １２７９８．１９ 升 ４３．５０點╱０．３４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５３．４４ 跌 ４．２４點╱０．０７％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．６９，歐元兌美元１．１１３５
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