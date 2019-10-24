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24/10/2019 07:46

《日出而作》美股道指回升４５點，富時三連升，英鎊歐元靠穩

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６８３３．９５　升　　４５．８５點╱０．１７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００４．５２　升　　　８．５３點╱０．２８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１１９．７９　升　　１５．５０點╱０．１９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２６０．７４　升　　４８．２５點╱０．６７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７９８．１９　升　　４３．５０點╱０．３４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６５３．４４　跌　　　４．２４點╱０．０７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．６９，歐元兌美元１．１１３５

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