《國金與投資－曾廣標》脫歐肥皂劇如何收場？

《國金與投資》三年多前英國脫歐公投後一拖再拖，遲遲未能成事，已差不多變成爛尾肥皂

劇，約翰遜是期間的第三位保守黨首相，而他一直是脫歐派的大將，由他完成脫歐本來是順理成

章的。他上任後，也曾發出「不成功便成仁」的豪語，堅決要在１０月底限期前帶領英國脫離歐

盟闖新路，就算沒有協議也一定要分手。



＊約翰遜想硬脫歐也難成事＊



約翰遜也不是有勇無謀，他成功與歐盟代表談出一個脫歐新方案，避免整個英國可能要較長

時間留在歐盟關稅區。然而，北愛爾蘭的邊界問題仍然留有尾巴，方案得不到保守黨盟友北愛保

王派民主統一黨的支持，結果，約翰遜還是不夠票，而各路反對派則先聯手阻止他硬脫歐，逼使

他要求歐盟又延長脫歐期限。



歐盟的大哥大姐們對於英國政客的三心兩意早已很不耐煩，但硬脫歐會損害歐盟的整體利益

，而現時歐洲經濟差勁，默克爾和馬克龍都不會和約翰遜一起顛讓英國無序脫歐，令到整個歐洲

同時爆煲，因此，同意再延遲應是必然的決擇。



＊英鎊雖回吐中短期看好＊



不久前，市場有較大信心認為約翰遜最終可以爭取足夠的票數，因此，英鎊曾強勁的反彈了

一千點子，由兌１﹒２元（美元．下同）回升至１﹒３元，同一時間，歐元兌美元亦反彈。然而

，人算不如天算，反對派利用程序來阻礙約翰遜如期脫歐，於是看英鎊可升上１﹒３５元的投機

好友急急投降，然而，今次延期脫歐對英鎊其實已不是壞消息了，因此，當跌至１．２８元水平

便見趁低吸納令回落的幅度收窄，主要理由是今後出現硬脫歐的可能性已大大減少。



個別反對急於在月底脫歐的議員，只是認為時間太過倉猝，應字細討論條文的細節，避免出

現法律漏洞，他們並不一定否定協議的內容，但這種態度仍然被約翰遜視為一種出賣，因此，他

不會願意在長達三個月內做一個被國會牽著走的首相，放風謂寧願提早大選。然而，精於計算的

約翰遜仍會審時度勢，希望能及早爭取到足夠的票數完成協議的第三讀，令脫歐得以落實。



＊續爭取支持，抑或提早大選？＊



本來，提早大選是反對黨推翻保守黨的好機會，然而，工黨的現時的聲望低企，郝爾彬所走

的左翼路線受到很多英國選民的質疑，因此，不少工黨議員並不想在這個時候大選，他們反而想

推動另一次公投，讓選民改為同意留在歐盟。而保守黨人對於應否提早大選也有不同的看法，有

擔心自己能否連任，有擔心保守黨會進一步分裂，而按約翰遜的行事作風，若一旦提早大選，議

員會就必定要選邊，否則會把他們踼出局，事實上，英國國會早已由於保守黨內鬨而多了一些獨

立議員。



＊英國有再次公投的機會嗎？＊



想當年的公投，約翰遜是以虛假宣傳，包括指歐盟長期搵英國笨之類來騙取民眾支持脫歐，

而從近期支持脫歐和反對脫歐的民眾上街情況來看，留歐民眾有幾十萬人在倫敦集會，而脫歐民

眾只能在曼徹斯特示威，由此推算，若再進行公投，脫歐派敗陣的可能性較大，而到時約翰遜也

只能辭職以謝天下。因此，他會寧願提早大選，也不會接受再次公投。而事實上，約翰遜在大選

中勝出的機會仍是較大，因此，在必要時，他會放膽一博。



＊一旦脫歐，麻煩接踵而至＊



英國脫歐雖然一波三折，但對金融市場來說，卻差不多已成定局，一是有序脫歐，一是回心

轉意留歐，兩者對歐洲和英國股匯短期內都不是利淡消息。然而，一紙脫歐協議其實標誌著一個

漫長的分手過程，其間的起伏，包括在落實時可能出現的一些混亂，英國內部的分裂，以至其他

歐盟小國亦想脫離，仍必然會對金融市場帶來長期的衝擊。因此，從各方的利益而言，英國再次

公投及決定留在歐盟，會是最佳結果，然而，只要約翰遜仍留在首相之位，再度公投又談可容易

呢！《資深評論員 曾廣標》

