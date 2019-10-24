《行內行外－梁崇讓》不一樣的政策，有不一樣的境況！

《行內行外》香港黑衣人持續四個月的暴力示威，其風氣浪潮席捲全球，在歐洲，西班牙最

高法院重判加泰羅利亞獨派領袖，引發了獨派人士的暴力示威，警方以催淚彈、水炮及橡膠子彈

驅散示威者，並逮捕了數百人；智利首都聖地亞哥，有示威者抗議地鐵加價，在地鐵站搗亂破壞

到處縱火，令總統宣布首都進入緊急狀態，並考慮以國家安全法平息這場騷亂，首都國際機場被

逼取消大量航班，造成大批旅客滯留機場；英國因「脫歐」問題引發民眾示威，政府宣布所有集

會９點前要完結，違者立即逮捕，結果幾天內逮捕了超過３０００人；另法國的黃背心運動，已

持續了近一年，至今仍未有平息的跡象，但已引發至意大利、布魯塞爾、荷蘭、塞爾維亞、德國

和波蘭等國，遠至北歐的加拿大也有零星的示威活動。



＊社會運動引發網絡監管＊



近年互聯網的快速興起，加上科技通訊軟件的廣泛應用，因此民眾的示威活動，很容易傳遞

散播，只要有激進人士和政黨的煽動，不明真相的學生和群眾是很容易受到號召和鼓動，因而爆

發一場可能本不應該發生的社會運動，甚至運動一旦發生卻難於收拾。這種利用網絡通訊宣傳影

響群眾的方法，早已在金融市場上應用了，只是現時發展至社會運動層面，引起了各國政府對網

絡宣傳的關注和監管。



埃及政府早在今年７月便通過一項媒體監管法案，如網絡紅人擅自發布假新聞，將會遭到懲

罰或檢控，新西蘭政府將設立專責部門，對付線上極端主義，新加坡政府在本月初開始實施，打

擊網絡假新聞法，政府可強制個人或網絡平台，更正或撤回假信息，即時通訊軟件，也在檢制範

圍之內，最高刑罰除了罰款外，更可能判處十年有期徒刑。東南亞多個國家包括：印尼、泰國、

越南和菲律賓政府，他們積極向國際網絡科技巨企施加壓力，要求合作遏止網絡假新聞，據聞面

書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）、亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）、谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）和微

軟（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）等巨企，都表示支持懲處發布假新聞的人士。



＊看新聞反與事實脫節？＊



早前有政協常委直言不諱指香港已成為假新聞之都，這番言論自有其道理，可見香港政府在

打擊網絡假新聞方面，遠不及香港證監會這麼嚴厲強硬，政府取態明顯較為容忍，香港證監會對

金融市場造假行為必會追究到底，且判罰頗重，而特區政府對現時假新聞的發播，並沒有採取任

何追究行動，內裏真正原因為何？



記得當年有電視台誤報中國領導人身故的消息，最後被重罰及譴責，但現時卻對影響社會的

假新聞採放任態度，怪不得坊間有市民埋怨稱：「不看新聞，會和世界脫節，看了新聞，會和事

實脫節！」筆者聽了這句話，真是哭笑不得！莫非是香港再次成為全球自由度最高城市而所付出

的代價？



有這樣的成就，當然值得其他國家向香港學習，可是還有人在向香港施壓，要求香港再提高

自由度？按理說自由度排名低於香港的國家，當地的人權水平不比香港高，但不知為何？世界自

由度排名遠較香港遜色的一些國家，卻指手劃腳要求香港提高自由度和人權水平，這是否有點自

掌嘴巴，還是心存不軌呢？還是認為香港目前這場火仍然燒得不夠熾烈？



＊料澳門交易所門檻較低＊



回說金融市場，上周媒體報道：澳門擬成立證券交易所方案已呈報中央，正等候審批，澳門

特首表示希望能夠將澳門證券交易所，打造成人民幣離岸市場的納斯達克。據內地官員表示，廣

東現時有４﹒５萬家國家級高新科技企業，目前只有６００間上市，佔企業的１﹒８％，內地的

交易所根本不能滿足期望上市企業的需要，為了疏導此類企業的融資需求，在澳門設立交易所是

理所當然的做法，事實這對大灣區的整體戰略發展也有幫助。



消息透露，澳門所建立的證券市場是以民幣計價結算，而澳門金管局已委託國際顧問公司研

究其可行性。筆者估計，澳門設立交易所必然對港交所（００３８８）構成競爭，目前香港有關

當局，一直收緊中小型企業和本土證券公司和從業員的生存條件，他日澳門成立交易所，估計其

上市條件和市場參與者的入場門檻一定比香港低，料被香港交易所逼走的上市企業和中小型證券

公司，應會有多一條的出路，另估計澳門對金融人才也有一定需求，相信可惠及本港的金融從業

員。從一貫政策推測，澳門政府應會扶持中小企業和香港證券業人士，以及上市公司到當地發展

的，筆者突然想起一句話：「此地不留人，自有留人處。」有感慨歎土生土長為香港打拚了幾十

年的金融公司和從業員，現卻成為香港金融業的棄卒。



＊支援各界卻不包括證券業＊



後記：目前大灣區已有深交所和港交所兩大交易所，而這兩交易所處理上市公司的性質和定

位有點不同，如日後多了一個澳門交易所，定位怎樣？還要看中央政府的政策了。但無論如何，

如中國存有四個證券交易所，分工分得不均勻，那除了增加相互競爭外，更會令企業和投資者無

所適從，給人一種混亂的感覺，對中國金融市場整體發展也沒有好處。



就以港交所為例，雖美名是國際金融中心，但又是國際大鱷的提款機，加上受外圍和內在因

素的影響下，近年的市況本已難測，此外有關當局更放寬大市值企業的上市機制，卻不斷打壓本

土證券公司和從業員以及中小型上市公司，令融資市場變質，投資者更難揣測，而港交所已變成

純商業機搆，並非昔日香港人的港交所了。



至於林鄭政府在施政報告當日公布放寬樓宇按揭政策刺激樓價企穩，交投增加，令地產公司

和從業員即時生意激增，此外，政府還以２０億元支援運輸物流、旅遊業、零售和餐飲等行業，

聲稱「撐企業、保就業」，相比之下，本土證券公司和從業員受「一業兩管」和「撤銷最低佣金

制」和多項制度打壓多年，業界已叫苦連天多時，但有關當局仍是依然故我，不聞不問，還不斷

繼續打壓，這與地產界和其他行業之境況真有天淵之別，為甚麼呢？為了增加港交所的收入嗎？

真是不一樣的政策，有不一樣的境況！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

