【企業盈警】艾伯科技（０２７０８）中期溢利大減，財務支出大增

《經濟通通訊社２４日專訊》艾伯科技（０２７０８）公布，截至２０１９年９月３０日止

六個月之未經審核公司擁有人應佔溢利按年大幅下降。

溢利減少是由於，集團發行的債券及可換股債券相關的財務支出大幅增加；可換股債券公平

值變動錄得虧損；購股權支出大幅增加；報告期間錄得匯兌虧損淨額，而２０１８年同期則錄得

匯兌收益淨額；因收購偉圖集團導致相關的無形資產攤銷支出大幅增加；及員工成本有所增加。

該公司將於１１月底公布業績。（ｆｚ）

