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24/10/2019 09:03

【企業盈警】艾伯科技（０２７０８）中期溢利大減，財務支出大增

　　《經濟通通訊社２４日專訊》艾伯科技（０２７０８）公布，截至２０１９年９月３０日止
六個月之未經審核公司擁有人應佔溢利按年大幅下降。
　　溢利減少是由於，集團發行的債券及可換股債券相關的財務支出大幅增加；可換股債券公平
值變動錄得虧損；購股權支出大幅增加；報告期間錄得匯兌虧損淨額，而２０１８年同期則錄得
匯兌收益淨額；因收購偉圖集團導致相關的無形資產攤銷支出大幅增加；及員工成本有所增加。
　　該公司將於１１月底公布業績。（ｆｚ）

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