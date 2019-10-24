【專訪】富途進軍本港暗盤市場，建科技應用與股票社交一體化平台

《經濟通通訊社記者謝紹銘、張澤慧２４日報道》有騰訊（００７００）作後盾的互聯網券

商富途證券挾大數據優勢，自２０１２年攻港以來已吸納不少客戶，於上月底更率先開通自研暗

盤系統，讓暗盤市場原來三分天下的局面，到現在成為四足鼎立。富途控股產品及市場部副總裁

徐禮表示，公司暗盤交易系統採用騰訊雲計算服務，有效提高每秒可處理訂單數的能力，更同時

支援待成交訂單修改，加上暗盤全民免佣，因而推動公司暗盤系統成交越趨活躍。



＊暗盤採用騰訊雲計算服務，每秒處理三百單交易＊



近年本港不少券商大打免佣噱頭令行業競爭持續白熱化，「地頭蟲」更要同時面對「過江龍

」的競爭，眾多「過江龍」中，富途更挾科技優技成功搶灘，自２０１２年成立以來，成績總算

不過不失，截至今年六月底止，總客戶已達６１０萬。徐禮認為，即使公司擁有優良的技術團隊

，預期未來會陸續有多間互聯網券商加入競爭，公司未來的挑戰仍相當巨大。另外，公司不期望

透過「燒錢」去擴大市佔率，研發新功能或產品是公司長遠目標，但研發總需要一段時間，故短

期目標會較集中在改善用戶體驗。

隨著美中可能達成首階段貿易協議，大市走勢向好，新股市場氣氛持續熾熱，多隻新股暗盤

價被瘋炒，而富途的暗盤價更不時高於其他暗盤交易系統，徐禮表示，富途今年客戶數目顯著提

升，參與新股認購的反應向來相當熱烈，而近期大市氣氛轉好，不少新股的一手中籤率相當低，

於本月底更提供暗盤免佣優惠，令暗盤交易也因此變得活躍。

他又以早前小米（０１８１０）及美團（０３６９０）招股為例，當時公司客戶佔所有公開

發售部分的比例接近三成。除上述提到的原因外，為彌補散戶未能成功認購招股反應熱烈的新股

的缺陷，公司因而自行研發暗盤交易系統，採用騰訊雲的雲端計算服務，每秒能處理至少約３０

０單交易，可以大大避免客戶無法在高峰期成交的情況。



＊電子直接付款加快入帳時間，方便買賣股票基金＊



徐禮表示，富途以往只能透過香港招行及香港民生銀行的銀證轉帳服務在５分鐘內快速入帳

。不過，隨著金管局於九月推出ｅＤＤＡ電子直接付款ＦＰＳ轉數快（Ｆａｓｔｅｒ

Ｐａｙｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）系統增值服務，客戶只要獲得公司及銀行的授權，在網上或手

機銀行完成授權綁定後，即可在富途牛牛平台發出指示，直接從銀行戶口轉帳至富途的股票戶口

，或從後者套現。然而，目前快速入帳雖覆蓋本港約１９間銀行，但暫時只有恆生銀行做到在交

易日內５分鐘內到帳，其他銀行則需要１０分鐘內，冀未來可逐步縮減入帳時間。

他續稱，ｅＤＤＡ除了方便散戶買賣股票外，轉帳後亦可以在富途牛牛平台上投資其他基金

產品。相比傳統銀行，雖然公司目前上架的基金產品只有不到二十隻，但一般銀行基金的入場費

有一定限制。而公司提供的基金入場費相當低，甚至是少於１元也可以作投資。公司目前主要提

供貨幣基金、債券基金及股票基金，以貨幣基金為例，年化收益率大概是銀行活期存款利率的

１５倍，而美元貨幣基金年利率也高達３﹒１％；港元貨幣基金年利率也有１﹒８４％。基本上

是有活期存款的靈活性，也具備了定期存款的穩健性。



＊繼續擴大基金產品服務，年底目標將增至２０隻＊



據了解目前富途推出的基金共有１０隻，主要是對接高鵬、大成、易方達、華夏等內地基金

公司。為了滿足客戶的投資需求，公司正在與國外基金公司交接，目標是年底前增加基金數量至

２０隻。徐禮坦言，根據公司資料顯示，目前股票基金的收益是優於指數表現的。不過，因公司

客戶主要投資Ａ股、港股及美股，所以在股票基金產品選擇上較多是香港及美國市場，但不排除

未來會推出日韓市場的基金產品。

徐禮續稱，富途基金市場的發展是有階段性的，不會一開始就推出大量的基金，做成基金超

市模式，而是由精品市場再到超市。因為公司發現有很多用戶面對市場上萬隻基金會有選擇困難

症，而富途將採用一套嚴格標準去篩選基金，以節省客戶的時間。雖有篩選但不會影響投資，因

為富途基金亦會按風險分類，若果客戶風險承受力高亦可選擇高風險產品。



＊積極構建股票社交平台，減少市場的信息不對稱＊



富途除了一般的交易功能，還有社交功能，這是區別於市場上其他券商。徐禮表示，客戶可

通過牛牛社區，隨時分享市場觀點，觀看公司活動直播，參加牛牛課堂提供的投資教育課程。他

又指，這是富途構建股票社交的一步，通過社交可促進信息交流，減少市場上的信息不對稱，從

而擴大業務範圍。

富途發現除了交易需求，股票市場還存在社交需求。而富途現時的戰略方向是，牌照先行，

品類為上，構建平台化。構建平台化則是通過牛牛社區，並基於上者，加入了行情、資訊、社區

，以及大數據等功能。在社區裡面，用戶可更好地連接公司、分析師、媒體和股評人，協助客戶

完善投資決策過程。

徐禮稱，機構投資者和散戶之間存在嚴重信息不對稱，前者可以快速取得第一手資訊，而後

者就比較難獲得最新資訊，因此，公司冀通過構建股票社交平台，以減少信息不對稱，降低客戶

的投資盲點。而且社交亦是投資決策中的重要一環，客戶由發現、選股、看行情，以及最後下單

是一個完整的過程，目前公司就可以做到這種一站式的服務。

