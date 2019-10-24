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即市新聞

24/10/2019 17:04

《盤後部署》觀望四中全會政策走向，港股下周波動料擴大

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股受企業業績帶動全線回升，港股今早跟隨高開８４點
，報２６６５１點，惟早段升幅略為收窄至２５點見２６５９２點，一度穿１０天線
（２６６４４點）。內銀本周陸續放榜，憧憬業務改善及內地鼓勵銀行發行可轉債，整體板塊有
追捧，加上濠賭股及本地銀行股急漲，支持港股持續走高。午後，中共四中全會敲定於下周一（
２８日）至周四（３１日）舉行，支持港股一度飆２４３點高見２６８１０點。臨收市前升勢放
緩，最終報２６７９７，升２３１點或升０﹒８７％，主板成交６８６﹒７５億元微升不足１％

　　國企指數報１０５３２，升８１點或升０﹒７８％。
　　Ａ股向下，上證指數報２９４０，跌不足１點，深成指數報９５５５，跌１１點，兩市成交
３６０２﹒７５億元人民幣。

＊歐央行議息料按兵不動，留意經濟前景分析＊

　　今晚歐洲央行將公布利率決議，同時有「超級瑪利奧」之稱行長德拉吉將召開任期內的最後
一次新聞發布會。但市場預期，德拉吉在任期內最後一次利率決議上不會宣布任何新措施，反而
會堅持９月份宣布的刺激方案。歐元區官員稱，此前德拉吉９月份推行的減息和量化寬鬆足以讓
歐元區渡過經濟放緩時期，而委員們對於應否恢復量化寬鬆仍存分歧。
　　根據利率概率顯示，歐洲央行本次會議上加息的可能性只有２６％。瑞銀亦表示，預計歐洲
央行不會發表更多貨幣政策相關的消息，至少在不久的將來不會這樣做。野村亦預測，歐洲央行
１０月決議基調料偏平衡，投資者需關注歐洲央行對歐元區經濟前景的分析。

＊中共四中全會敲定下周一至周四在北京召開＊

　　另外，據新華社報道，中共中央政治局決定第十九屆中央委員會第４次全體會議（四中全會
）將於下周一至周四在北京召開。外界預料，此次會議將聚焦經濟、中美、香港及人事四大議題
。中國第３季ＧＤＰ增長創２７年低，只有６％，顯示經濟放緩明顯。
　　彭博報道，官方在巨大的壓力下，傾向放棄６％以上的經濟增長目標，而更關注於長期政策
的發展。另外，持久的中美貿易戰及香港的政治紛爭，均會是四中全會考慮的議題之一。
　
＊港股能否突破二萬七關，視乎企業業績表現＊　

　　港股今日反彈逾２００點，但成交僅有６８０多億元，未能配合升勢。恆指ＭＡＣＤ牛差距
略為收窄，對後市升幅支持不大。加上近期恆指走勢受制於１００天線（２７０２２點），未來
兩日能否突破２７０００點，視乎企業業績表現。鑑於部分藍籌績前已獲炒起，若業績僅符合市
場預期，甚至令人失望，恐拖累大市回吐。另外，四中全會終敲定在下周舉行，面對經濟增長的
不確定性，及本地政局發展，下周的會議或會迎來重大政策轉向，刺激中港股市走勢，預期下周
港股上落波動會擴大。（ｙｋ、ｆｚ）

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