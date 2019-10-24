《盤後部署》觀望四中全會政策走向，港股下周波動料擴大

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股受企業業績帶動全線回升，港股今早跟隨高開８４點

，報２６６５１點，惟早段升幅略為收窄至２５點見２６５９２點，一度穿１０天線

（２６６４４點）。內銀本周陸續放榜，憧憬業務改善及內地鼓勵銀行發行可轉債，整體板塊有

追捧，加上濠賭股及本地銀行股急漲，支持港股持續走高。午後，中共四中全會敲定於下周一（

２８日）至周四（３１日）舉行，支持港股一度飆２４３點高見２６８１０點。臨收市前升勢放

緩，最終報２６７９７，升２３１點或升０﹒８７％，主板成交６８６﹒７５億元微升不足１％

。

國企指數報１０５３２，升８１點或升０﹒７８％。

Ａ股向下，上證指數報２９４０，跌不足１點，深成指數報９５５５，跌１１點，兩市成交

３６０２﹒７５億元人民幣。



＊歐央行議息料按兵不動，留意經濟前景分析＊



今晚歐洲央行將公布利率決議，同時有「超級瑪利奧」之稱行長德拉吉將召開任期內的最後

一次新聞發布會。但市場預期，德拉吉在任期內最後一次利率決議上不會宣布任何新措施，反而

會堅持９月份宣布的刺激方案。歐元區官員稱，此前德拉吉９月份推行的減息和量化寬鬆足以讓

歐元區渡過經濟放緩時期，而委員們對於應否恢復量化寬鬆仍存分歧。

根據利率概率顯示，歐洲央行本次會議上加息的可能性只有２６％。瑞銀亦表示，預計歐洲

央行不會發表更多貨幣政策相關的消息，至少在不久的將來不會這樣做。野村亦預測，歐洲央行

１０月決議基調料偏平衡，投資者需關注歐洲央行對歐元區經濟前景的分析。



＊中共四中全會敲定下周一至周四在北京召開＊



另外，據新華社報道，中共中央政治局決定第十九屆中央委員會第４次全體會議（四中全會

）將於下周一至周四在北京召開。外界預料，此次會議將聚焦經濟、中美、香港及人事四大議題

。中國第３季ＧＤＰ增長創２７年低，只有６％，顯示經濟放緩明顯。

彭博報道，官方在巨大的壓力下，傾向放棄６％以上的經濟增長目標，而更關注於長期政策

的發展。另外，持久的中美貿易戰及香港的政治紛爭，均會是四中全會考慮的議題之一。



＊港股能否突破二萬七關，視乎企業業績表現＊



港股今日反彈逾２００點，但成交僅有６８０多億元，未能配合升勢。恆指ＭＡＣＤ牛差距

略為收窄，對後市升幅支持不大。加上近期恆指走勢受制於１００天線（２７０２２點），未來

兩日能否突破２７０００點，視乎企業業績表現。鑑於部分藍籌績前已獲炒起，若業績僅符合市

場預期，甚至令人失望，恐拖累大市回吐。另外，四中全會終敲定在下周舉行，面對經濟增長的

不確定性，及本地政局發展，下周的會議或會迎來重大政策轉向，刺激中港股市走勢，預期下周

港股上落波動會擴大。（ｙｋ、ｆｚ）

