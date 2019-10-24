《經濟通通訊社２４日專訊》微軟首季盈利與收入超過預期，但Ａｚｕｒｅ雲服務增長速度
更加緩慢，增幅僅為５９％，遠低去年錄得的７６％，亦略低於市場預期的６０％，顯示來自亞
馬遜及谷歌的競爭愈趨激烈。
微軟首季多賺２１％至１０６﹒８億美元，收入增長１４％至３３０﹒６億美元，兩者皆優
於預期。
收入中佔比最大的個人電腦部門收入增長４％至１１１﹒３億美元，當中個人電腦收入下降
７％，但被企業電腦業務收入的１９％增幅所抵銷。（ｍｎ）
24/10/2019 08:05
《外企業績》微軟上季盈利及收入勝預期，惟雲業務增長放慢
《經濟通通訊社２４日專訊》微軟首季盈利與收入超過預期，但Ａｚｕｒｅ雲服務增長速度
更加緩慢，增幅僅為５９％，遠低去年錄得的７６％，亦略低於市場預期的６０％，顯示來自亞
馬遜及谷歌的競爭愈趨激烈。
微軟首季多賺２１％至１０６﹒８億美元，收入增長１４％至３３０﹒６億美元，兩者皆優
於預期。
收入中佔比最大的個人電腦部門收入增長４％至１１１﹒３億美元，當中個人電腦收入下降
７％，但被企業電腦業務收入的１９％增幅所抵銷。（ｍｎ）
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