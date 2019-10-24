《外企業績》微軟上季盈利及收入勝預期，惟雲業務增長放慢

《經濟通通訊社２４日專訊》微軟首季盈利與收入超過預期，但Ａｚｕｒｅ雲服務增長速度

更加緩慢，增幅僅為５９％，遠低去年錄得的７６％，亦略低於市場預期的６０％，顯示來自亞

馬遜及谷歌的競爭愈趨激烈。

微軟首季多賺２１％至１０６﹒８億美元，收入增長１４％至３３０﹒６億美元，兩者皆優

於預期。

收入中佔比最大的個人電腦部門收入增長４％至１１１﹒３億美元，當中個人電腦收入下降

７％，但被企業電腦業務收入的１９％增幅所抵銷。（ｍｎ）

