【脫歐協議】英國工黨：約翰遜認為法國或否決延長脫歐期限申請

《經濟通通訊社２４日專訊》英國首相約翰遜與工黨黨魁郝爾彬會面時表示，法國總統馬克
龍可能會否決英國推遲脫歐的要求；不過郝爾彬對此表示懷疑，並重申一旦硬脫歐的威脅得以消
除，工黨將支持舉行大選。
據悉，歐盟各國一致認為應該接受英國首相的延期申請，但對延期多久存在分歧。法國要求
將最後期限定為１１月１５日，其它許多國家則希望同意英國延期３個月，各國代表將於周五開
會時再做決定。（ｍｎ）
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