《台股攻略－馮偉明》台股今日再度高位推進

《台股攻略》台股今日（２４日）再度高開，持續高位震盪，終場升８０﹒４７點，收

１１３２０﹒１４點，成交量達為新台幣１４０９﹒２３億元。

蘋概三王今日各自發展，大立光表現最強，升２﹒７８％；台積電及鴻海早段向下，但收市

轉好，為大市加溫。高價股今日齊步上揚，矽力－ＫＹ今年營收將挑戰百億元新高，升

８﹒１６％，其餘個股如精測、旭隼、玉晶光也有２％以上的漲幅。特斯拉第三季財報優於市場

預期，相關概念股走揚，和大今日開高走高，升９﹒４８％，劍麟升６﹒１１％，其餘個股如康

普、智伸科、貿聯－ＫＹ亦有近３％的升幅。在聯發科帶領下，ＩＣ設計股今日上揚，聯發科再

獲外資調升目標價至新台幣４４９元，獲大行看好，升２﹒５５％；聯詠今日續強，站穩新台幣

２００元大關，創下近半年來新高，其餘個股如創意、瑞昱、世芯－ＫＹ皆有好表現。

全球央行持續放寬財政政策，台股升勢可望延續，惟投資者仍須慎防獲利盤突然出現，有高

追風險。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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