《談國論企－黎偉成》消費零售９月份環比轉升似趨俏

《談國論企》中國的社會消費品零售總值於２０１９年９月份不僅環比止跌回升，且在扣除

汽車以外的消費零售總額有相對理想的升幅，在一定程度受到美國對華單邊所挑起的貿戰不斷升

級的困擾有初步的減壓，但政府宜更積極減稅降措施以強化供給側改革以提振內需，使實體經濟

維持穩中有進增長的同時，更可在一定程度抵銷美國壓華、排華的負面影響，使實體經濟保持穩

中有進的良性發展態勢。



＊日用品仍保穩快增長奢侈品銷情參差＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０１９年９月份達

３﹒４４９５萬億元的同比增長７﹒８％，較對上一個月的７﹒５％升幅多增０﹒３個百分點，

止住８月份二連跌的同時，再結合扣除汽車以外消費零售總額期內達３﹒１０９７萬億元，同比

增長９％，可在相當程度反映出中國的消費力相對強勁，有助於國民經濟的發展和效應，而最新

的發展重點有：

最惹人注目的，當然是（甲）限額以上單位商品零售額於２０１９年９月份所達１２﹒０２

萬億元的同比增長２﹒９％，相對於８月份的１﹒６％增幅多增凡１﹒３個百分點之普，使１－

９月份累計９﹒９８３萬億元所增３﹒９％，保持穩增之勢。

特別需要留意者，為（一）屬奢侈品和汽車銷情隨經濟變異有參差，其中（１）金銀珠寶銷

售額於２０１９年９月份僅達２０５億元同比減少６﹒６％，較８月份所減的７％只是少減

０﹒４個百分點，連同７月份所回落之１﹒６％，成為三連跌，此使１－９月份累計１９３８億

元僅增０﹒６％，相對於１－６月份１３５４億元升３﹒５％的表現更為差勁。相信這會與美對

華所掀貿戰凡久，使中國的消費者盡量減少不必要特別是奢侈的消費開支。

更差勁的，是（２）汽車銷售於是月份達３３９７億元同比減少２﹒２％，連同８月份跌

８﹒１％和７月份減少２﹒６％，亦是陷於三連跌劣況，由是使１－９月份累計２﹒８５２８萬

億元同比減少０﹒７％，而上半年累計１﹒９１１萬億元同比尚稍增１﹒２％。此因汽車行業的

銷情於２０１０年以來每年都以快速增長，新車遍街，換車非時也。

反而（３）化妝品的銷情相當理想：銷售額於２０１９年９月份達２５５億元同比大幅增長

１３﹒４％，相對於８月份上升１２﹒８％和７月份９﹒４％，形成逐月上升的佳態，卻比６月

份２６５億元飆升２２﹒５％為低；１－９月份累計２１５１億元的同比增長１２﹒８％，較１

－６月份１４６２億元１３﹒２％升幅低０﹒４個百分點。中國的經濟保持穩中有進的發展，人

民的收入隨經濟上升，生活素質當然有不斷提質改善的要求，化妝品不一定是奢侈，甚至日益普

及而漸次成為日常高級的消費品。

至於（二）與民生有關的消費品零售情況，基本保持穩定增長態勢：（ｉ）糧油食品類的銷

售額於２０１９年９月份達１３４１億元同比增長１０﹒４％，而８月份增１２﹒５％、７月份

增９﹒９％，使１－９月份累計１﹒０５７４萬億元同比增長處１０﹒６％的雙位數；

（ｉｉ）日用品於９月份５４３億元同比增長１２％，而８及７月份均上升１３％，使１－

９月份累計４３３８億元的升幅１３﹒６％，高於上半年累計２８２６億元的升幅１３﹒２％；



＊料政府會加大降稅減費力度挺消費內需＊



（ｉｉｉ）服裝鞋帽、針紡織品於９月份銷１０５８億元同比增長３﹒６％，低於８月份所

增５﹒２％，而又高於７月份的２﹒９％升幅，使１－９月份累計９４７９億元同比增長

３﹒３％，相對穩定；（ｉｖ）飲料類的９月份銷售１９６億元同比增長８﹒９％，低於８月份

及７月份分別增長的１０﹒４％與９﹒７％，１－９月份累計１５４８億元的升幅仍達９﹒８％

，接近雙位數的水平。

還有（乙）實物網上零售額於２０１９年１－９月份累計５﹒７７７７萬億元同比增長

２０﹒５％，於整體之數佔比１９﹒５％，主要商品中的穿類、用類分別增２８﹒９％與

１８﹒６％，可見中國的消費支付形態有不斷改進。

《政府工作報告》表要「實施更大規模的減稅」，而（Ａ）減稅有（ａ）普惠性減稅與結構

性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔。（ｂ）深化增值稅改革，將製造業等行業現

行的１６％稅率降至１３％；（ｃ）將交通運輸業、建築業等行業現行的１０％稅率降至９％，

都是要「確保主要行業稅負明顯降低」。

即使（Ｂ）保持６％一檔的稅率不變，但《報告》表示要通過採取對生產、生活性服務業增

加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方

向邁進。抓好年初出台的小微業普惠性減稅政策落實。

《政府工作報告》更明確指出：這次減稅，著眼「放水養魚」、增強發展後勁並考慮財政可

持續，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措，是完善稅制、優化收入分配格局的重要改革

，是宏觀政鼒支持穩增長、保就業、調結構的重大抉擇。

減稅降費的政策性要求和目標，作為確保經濟運行在合理區間，以促進經濟社會持續健康發

展的重點宏觀政策的策略，對勁！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

