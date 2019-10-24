《中資異動》昆侖能源漲逾４％創５個月高，內地進入供氣取暖季節

《經濟通通訊社２４日專訊》昆侖能源（００１３５）現價升４﹒３８％，報７﹒３９元，

盤中高見７﹒４元，創下５個月高位；成交約９９７萬股，涉資７２５６萬元，主動買盤

６１％。

中信建投早前指出，隨着北方城市冬季供暖消費旺季臨近，進入１０月後國內液化天然氣（

ＬＮＧ）市場行情逆轉，開啟連漲模式。維持之前對於２０１９年布蘭特原油價格中樞

６０至７０美元每桶的預測。

現時，恆生指數報２６６１３點，升４６點或升０﹒１８％，主板成交８７﹒９１億元。國

企指數報１０４６４點，升１３點或升０﹒１２％。

上證綜合指數報２９３８點，跌３點或跌０﹒１２％，成交２２３﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報９５４７點，跌１９點或跌０﹒２１％，成交４１１﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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昆侖能源（００１３５） ７﹒３９元 升４﹒３８％

粵海投資（００２７０） １６﹒８４元 升１﹒６９％

能源國際（００３５３） ０﹒１９元 升２﹒７０％

中國燃氣（００３８４） ３２﹒７５元 升０﹒１５％

聯合能源（００４６７） １﹒５３元 無升跌

亞美能源（０２６８６） １﹒４０元 無升跌

新奧能源（０２６８８） ８７﹒００元 跌０﹒５１％

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（ｕｌ）

