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即市新聞

24/10/2019 09:50

《中資異動》昆侖能源漲逾４％創５個月高，內地進入供氣取暖季節

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昆侖能源（００１３５）現價升４﹒３８％，報７﹒３９元，
盤中高見７﹒４元，創下５個月高位；成交約９９７萬股，涉資７２５６萬元，主動買盤
６１％。
　　中信建投早前指出，隨着北方城市冬季供暖消費旺季臨近，進入１０月後國內液化天然氣（
ＬＮＧ）市場行情逆轉，開啟連漲模式。維持之前對於２０１９年布蘭特原油價格中樞
６０至７０美元每桶的預測。
　　現時，恆生指數報２６６１３點，升４６點或升０﹒１８％，主板成交８７﹒９１億元。國
企指數報１０４６４點，升１３點或升０﹒１２％。
　　上證綜合指數報２９３８點，跌３點或跌０﹒１２％，成交２２３﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報９５４７點，跌１９點或跌０﹒２１％，成交４１１﹒６１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　昆侖能源（００１３５）　　　７﹒３９元　　　升４﹒３８％
　　粵海投資（００２７０）　　１６﹒８４元　　　升１﹒６９％
　　能源國際（００３５３）　　　０﹒１９元　　　升２﹒７０％
　　中國燃氣（００３８４）　　３２﹒７５元　　　升０﹒１５％
　　聯合能源（００４６７）　　　１﹒５３元　　　無升跌
　　亞美能源（０２６８６）　　　１﹒４０元　　　無升跌
　　新奧能源（０２６８８）　　８７﹒００元　　　跌０﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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