《異動股》滔搏（０６１１０）早段走高後倒跌，最新挫近半成

《經濟通通訊社２４日專訊》滔搏（０６１１０）今早走高後倒跌，午後跌勢更見擴大，現

挫４﹒５９％，報９﹒３５元，盤中低見９﹒２２元，暫四連跌兼四連陰累瀉逾９％；成交約

２１７４萬股，涉資２﹒０８億元，主動沽盤６０％。

該股於今年１０月１０日掛牌，現價仍較招股價８﹒５元高一成。

滔博最新公布截至８月３１日止中期純利約１４﹒７１億人民幣，按年升約２１﹒１５％。

期內營業額約１６９﹒５８億元，升約１２﹒３６％。毛利約７４﹒０９億元，升約

１４﹒６４％，毛利率提高０﹒９個百分點至４３﹒７％，令經營利潤２０﹒９２億元，升約

１７﹒６８％。

恆生指數現報２６７０４，升１３７點或０﹒５２％，主板成交３６９﹒２７億元。國企指

數報１０５１３，升６１點或０﹒５９％。

上證綜合指數報２９３４，跌７點或０﹒２５％，成交８７７﹒６５億元人民幣。深證成份

指數報９５２５，跌４２點或０﹒４５％，成交１３６２﹒２２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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滔搏 （０６１１０） ９﹒３５元 跌４﹒５９％

特步國際（０１３６８） ４﹒４７元 跌３﹒０４％

智美體育（０１６６１） ０﹒１８元 跌２﹒７３％

中國動向（０３８１８） ０﹒８６元 跌１﹒１５％



裕元集團（００５５１） ２１﹒３５元 跌０﹒７０％

安踏體育（０２０２０） ６９﹒００元 跌０﹒６５％

迅銷 （０６２８８） ４９﹒２５元 跌０﹒３０％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒９０元 跌０﹒２８％



非凡中國（０８０３２） ０﹒５６元 無升跌

普拉達 （０１９１３） ２４﹒００元 無升跌

李寧 （０２３３１） ２５﹒３５元 升０﹒６０％

新秀麗 （０１９１０） １５﹒４０元 升０﹒７９％

３６１度（０１３６１） １﹒６７元 升１﹒８３％

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（ａｌ）

