【駐滬專電】瑞銀資管推出旗下首隻境內多元資產私募基金

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》瑞銀資管上海公司今日推出旗下首隻瞄準

境內市場的多元資產基金 「瑞銀中國均衡多元資產私募證券投資基金一號」，並已完成中國

證券投資基金業協會備案。

這隻基金的資產配置基金經理羅迪表示，中國股市波動性較其他股票市場高，主要由於市場

受散戶主導及交易頻繁。通過從宏觀層面分析和捕捉其中隱含的中短期風險和機會，便能從現金

與風險、股票與債券、市值及板塊輪動以及組合風險對衝等多個維度對基金進行配置，實現多元

化配置風險敞口、系統性地提高投資回報質量的目標。

