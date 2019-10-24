  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2019 11:19

【駐滬專電】瑞銀資管推出旗下首隻境內多元資產私募基金

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》瑞銀資管上海公司今日推出旗下首隻瞄準
境內市場的多元資產基金　　「瑞銀中國均衡多元資產私募證券投資基金一號」，並已完成中國
證券投資基金業協會備案。
　　這隻基金的資產配置基金經理羅迪表示，中國股市波動性較其他股票市場高，主要由於市場
受散戶主導及交易頻繁。通過從宏觀層面分析和捕捉其中隱含的中短期風險和機會，便能從現金
與風險、股票與債券、市值及板塊輪動以及組合風險對衝等多個維度對基金進行配置，實現多元
化配置風險敞口、系統性地提高投資回報質量的目標。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS24/10/2019
【FOCUS】穩健幣策暗湧增 A股醞釀新低點抑或遲來的利好?
生財有道24/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：中手游現金認購勝算較高
國際動態24/10/2019
約翰遜停「三讀」 擬聖誕前大選
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金