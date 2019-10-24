《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》瑞銀資管上海公司今日推出旗下首隻瞄準
境內市場的多元資產基金 「瑞銀中國均衡多元資產私募證券投資基金一號」，並已完成中國
證券投資基金業協會備案。
這隻基金的資產配置基金經理羅迪表示，中國股市波動性較其他股票市場高，主要由於市場
受散戶主導及交易頻繁。通過從宏觀層面分析和捕捉其中隱含的中短期風險和機會，便能從現金
與風險、股票與債券、市值及板塊輪動以及組合風險對衝等多個維度對基金進行配置，實現多元
化配置風險敞口、系統性地提高投資回報質量的目標。
24/10/2019 11:19
【駐滬專電】瑞銀資管推出旗下首隻境內多元資產私募基金
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》瑞銀資管上海公司今日推出旗下首隻瞄準
境內市場的多元資產基金 「瑞銀中國均衡多元資產私募證券投資基金一號」，並已完成中國
證券投資基金業協會備案。
這隻基金的資產配置基金經理羅迪表示，中國股市波動性較其他股票市場高，主要由於市場
受散戶主導及交易頻繁。通過從宏觀層面分析和捕捉其中隱含的中短期風險和機會，便能從現金
與風險、股票與債券、市值及板塊輪動以及組合風險對衝等多個維度對基金進行配置，實現多元
化配置風險敞口、系統性地提高投資回報質量的目標。
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