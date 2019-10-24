《午市前瞻》港股２６５００見支持，觀望聯儲局本月底議息

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股回升，加上人民幣持續偏強，港股今早高開８４點，

報２６６５１。市場憧憬中證監鼓勵銀行融資，中行（０３９８８）及工行（０１３９８）推動

大市回升，加上瑞聲（０２０１８）獲交銀唱好，為大市上升提供助力。惟騰訊（００７００）

及港交所（００３８８）開市後跌幅擴大，限制大市升幅。恆指最終半日收報２６６９１點，升

１２４點或升０﹒４７％，主板成交３４６﹒２２億元。國企指數報１０５１４點，升６３點或

升０﹒６０％。

內地市則先回軟，上證綜合指數午收２９３５，跌６點或跌０﹒２２％；深證成分指數

報

９５３３，跌３４點或跌０﹒３６％。

本港重磅股方面，騰訊大股東Ｎａｓｐｅｒｓ的子公司Ｐｒｏｓｕｓ，上日（２３日）提出

收購英國外賣程式公司Ｊｕｓｔ Ｅａｔ遭拒後，騰訊股價連續第二日下跌，今早軟跌

０﹒６９％，報３１７﹒８元；受內地融資政策利好的建行（００９３９）升１﹒２７％，報６

﹒３７元；友邦（０１２９９）漲０﹒１３％，報７４﹒８元；匯豐控股（００００５）升０﹒

５７％，報６１﹒５５元；中國移動（００９４１）揚０﹒０８％，報６５元。



＊ＯＰＥＣ減產利好油股，蘋果造好瑞聲急彈＊



數據顯示美國原油庫存意外減少，加上預期石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友進一步減

產，加上富瑞唱好油服股，令石油股整體造好。中海油服（０２８８３）漲１﹒９４％，報１０

元；中海油（００８８３）揚１﹒０１％，報１２﹒０２元；中石油（００８５７）升０﹒２５

％，報４﹒０３元；中石化（００３８６）升０﹒４４％，報４﹒６１元；中石化油服

（０１０３３）無升跌，報０﹒８１元。

蘋果（ＡＡＰＬ－ＵＳ）隔晚表現股價創新高，獲交銀唱好的瑞聲（０２０１８），股價飆

升４﹒２６％報４８﹒９５元，為半日最佳藍籌。惟整體手機設備及相關板塊走勢不一，比亞迪

電子（００２８５）漲１﹒８２％，報１１﹒１６元；舜宇（０２３８２）升０﹒９６％，報

１１５﹒２元；富智康（０２０３８）跌０﹒９７％，報１﹒０２元；丘鈦（０１４７８）跌１

﹒４４％，報９﹒５６元。

人民幣持續走強，刺激內房板塊上升，其中融創（０１９１８）擬提供員工買樓優惠以加快

完成全年目標，半日漲２﹒２９％，報３５﹒７元；潤地（０１１０９）連日跌後今早反彈

２﹒２９％，報３３﹒５元；雅居樂（０３３８３）升１﹒３８％，報１０﹒２６元；碧桂園（

０２００７）升０﹒７５％，報１０﹒７６元；新城發展（０１０３０）升０﹒７４％，報８﹒

２１元；萬科（０２２０２）升０﹒５３％，報２８﹒５元。



＊內銀擬融資渠道增，工行農行績前齊升＊



市場憧憬中證監鼓勵銀行融資，加上多間內銀即將公布業績，內銀持續反彈。明日（２５日

）公布業績的工行（０１３９８）及農行（０１２８８），半日分別升１﹒８２％報５﹒６元，

及升２﹒１９％收３﹒２６元；中國銀行（０３９８８）升１﹒８９％，報３﹒２４元；招商銀

行（０３９６８）升１﹒６１％，報３７﹒８５元；中信銀行（００９９８）漲

１﹒３２％，報４﹒６元；建行（００９３９）升１﹒２７％，報６﹒３７元。

中金上日報告稱，豬肉漲勢在１０月黃金周期間短暫「盤整」後，未來依然有上行壓力，刺

激豬肉板塊回升。雨潤（０１０６８）升２﹒２％，報０﹒９３元；中糧肉食（０１６１０）升

１﹒８１％，報２﹒８２元；普甜食品（０１６９９）升１﹒７２％，報０﹒２９５元；萬洲（

００２８８）升１﹒４７％，報７﹒５７元；惠生國際（０１３４０）無升跌，報０﹒１１８元

。

賭股板塊受資金追捧，永利澳門（０１１２８）升２﹒７５％，報１６﹒４６元；新濠國際

（００２００）升１﹒４９％，報２０﹒４５元；美高梅（０２２８２）升１﹒３４％，報

１２﹒１４元；銀娛（０００２７）漲０﹒９８％，報５１﹒３元；金沙（０１９２８）升

０﹒８％，報３７﹒７５元；澳博（００８８０）升０﹒７４％，報８﹒１６元。



＊譚朗蔚：內地物業追落後首選中海物業＊



隔晚美股回升，受消息帶動，港股上日挫逾兩百點後，今早反彈過百點。富昌證券聯席董事

譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，港股昨日跌至十天線（約２６６３１點）後跌幅收窄，今早亦

反彈過百點，反映恆指在２６５００點附近支持力較大。加上近期中美貿易談判，以及本港事件

沒有再現重大消息而帶來刺激，因此認為短期恆指仍在２７３００點至２５７００點內上落。另

外，期望本月底聯儲局的議息結果及騰訊（００７００）下月公布的業績能為市場帶來新動力。

今早人幣偏強，內房及物管股造好。譚朗蔚指，相較於內房股，更看好內地物管股。認為早

前內房股已有較大的漲幅，市場開始擔心股價到頂。另外，多家內房已先後透過發債或配股集資

，而最近潤地（０１１０９）亦突然配股抽水６７億元，更是加劇市場憂慮。在物管股中，他認

為首選中海物業（０２６６９），雖然該股近期已破頂，但對比碧桂園服務（０６０９８）等熱

門股仍處於落後階段，因此，目標價看５元，跌穿４﹒２元則要止蝕離場。（ｆｚ、ｋｓ）

