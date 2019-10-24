【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７﹒０２億人幣，買騰訊工行沽招行建行

《經濟通通訊社２４日專訊》多家內銀股即將放榜，市場除憧憬其業績造好，亦認為中證監

鼓勵銀行業發可轉債融資，刺激股價上升，連同本地銀行股亦受追捧，港股今日收報２６７９７

點，上升２３１點或０﹒８７％。

按額度計算，北水全日淨流入７﹒０２億元人民幣減少約四成。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）、廣汽集團（０２２３８）；淨賣出最多

的依次是招商銀行（０３９６８）、建設銀行（００９３９）、李寧（０２３３１）。

主板成交６８６﹒７５億元，按日僅增０﹒８％，其中港股通成交７３﹒５９億元，佔總成

交１０﹒７％。



＊北水續買賣內銀股，在不同股份流轉＊



北水繼續買賣內銀股，只是在不同股份流轉。連日成為北水力吸對象的建行，今日淨沽出達

１﹒１８億元，為淨沽出最多的個股第二位。北水淨沽出最多的股份依然是招行，全日淨沽出

２﹒６３億元，惟減少了２０％。北水全日力買工行，淨買入１﹒７８億元，亦減少近１４％。

上述三家內銀行股價全日均升，建行升０﹒９５％，報６﹒３５元；招行急漲２﹒８２％，

報３８﹒３元；工行升１﹒８２％，報５﹒６元。建行及招行均於本月３０日公布業績，而工行

將於本周五（２５日）派成績表。



＊騰訊失守３２０元，北水趁低吸納？＊



騰訊股價逆市受壓，一度低見３１６﹒６元，收跌０﹒３１％報３１９元，失守３２０元重

要阻力位。瑞銀發表研究報告指，將騰訊目標價由原來的４４０元下調至４１０元，但仍維持「

買入」投資評級。北水全日似趁低吸納，力買騰訊，全日沽買入達２﹒５７億元



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ２．５７

工商銀行（０１３９８） １．７８

廣汽集團（０２２３８） ０．７８

華潤置地（０１１０９） ０．６６

中國平安（０２３１８） ０．４１



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －２．６３

建設銀行（００９３９） －１．１８

李寧 （０２３３１） －０．６０

中國神華（０１０８８） －０．２９

安踏體育（０２０２０） －０．１４

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（ｅｃ）

