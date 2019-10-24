《美元走勢－羅明立》歐央行或下調通脹目標，從而限制歐元上升

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒６９ １０８﹒５４ １０８﹒６７

歐元╱美元 １﹒１１４２ １﹒１１２７ １﹒１１３１

英鎊╱美元 １﹒２９２９ １﹒２９０６ １﹒２９１２

美元╱瑞郎 ０﹒９９１０ ０﹒９８９２ ０﹒９９０１

美元╱港元 ７﹒８４１８ ７﹒８３５９ ７﹒８４０８

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《美元走勢》美聯儲議息會議將在１０月３１日舉行，市場目前預期會議上將宣布今年的第

三次降息。從最近的非農就業、通脹和零售等數據看來，美聯儲再次降息的條件已經具備。若降

息得以落實，表明其對美國經濟前景感到更為悲觀。

ＩＭＦ亦連續第四次下調環球經濟增長預測，將２０１９年全球經濟增速預測下調０﹒２％

至３％，創０８年金融危機後的最低點。經濟增長的悲觀預期影響著市場投資氣氛，亦加大了央

行們繼續放水的壓力。而在持續放水的情況下，貨幣必將貶值，長期將利空美元。預料美元仍將

受壓，美元指數有望重繼續下探至９６的水準。

北京時間今晚（２４日）歐洲央行將公布１０月份利率決議，這是歐央行行長德拉吉在任內

的最後一次議息會議。鑑於上月會議歐央行推出了大規模的刺激措施，市場預期本次會議不會帶

來很多驚喜，利率將維持不變。而具體的ＱＥ實施詳情或將等到新行長拉加德上任後才會宣布。

歐央行上月推出的寬鬆措施似乎未能即時見到成效，近期歐元區經濟及通脹資料的表現均令人失

望，昨日（２３日）公布的歐元區１０月消費者信心指數初值也跌至八個月新低。在貿易局勢依

然不明朗的情況下，歐央行可能會宣布下調通脹目標，從而限制歐元上升。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

