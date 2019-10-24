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即市新聞

24/10/2019 16:20

《美元走勢－羅明立》歐央行或下調通脹目標，從而限制歐元上升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６９　　　１０８﹒５４　　　１０８﹒６７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４２　　　１﹒１１２７　　　１﹒１１３１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９２９　　　１﹒２９０６　　　１﹒２９１２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１０　　　０﹒９８９２　　　０﹒９９０１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１８　　　７﹒８３５９　　　７﹒８４０８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲議息會議將在１０月３１日舉行，市場目前預期會議上將宣布今年的第
三次降息。從最近的非農就業、通脹和零售等數據看來，美聯儲再次降息的條件已經具備。若降
息得以落實，表明其對美國經濟前景感到更為悲觀。
　　ＩＭＦ亦連續第四次下調環球經濟增長預測，將２０１９年全球經濟增速預測下調０﹒２％
至３％，創０８年金融危機後的最低點。經濟增長的悲觀預期影響著市場投資氣氛，亦加大了央
行們繼續放水的壓力。而在持續放水的情況下，貨幣必將貶值，長期將利空美元。預料美元仍將
受壓，美元指數有望重繼續下探至９６的水準。
　　北京時間今晚（２４日）歐洲央行將公布１０月份利率決議，這是歐央行行長德拉吉在任內
的最後一次議息會議。鑑於上月會議歐央行推出了大規模的刺激措施，市場預期本次會議不會帶
來很多驚喜，利率將維持不變。而具體的ＱＥ實施詳情或將等到新行長拉加德上任後才會宣布。
歐央行上月推出的寬鬆措施似乎未能即時見到成效，近期歐元區經濟及通脹資料的表現均令人失
望，昨日（２３日）公布的歐元區１０月消費者信心指數初值也跌至八個月新低。在貿易局勢依
然不明朗的情況下，歐央行可能會宣布下調通脹目標，從而限制歐元上升。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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