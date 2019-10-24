【修例風暴】林鄭去或留？中方：肯定是「假消息」

英國《金融時報》昨晨（２３日）關於北京要撤換林鄭的報道，昨午已被外交部狠批為「別

有用心的政治謠言」，但政經界仍熱議不休。彭博昨晚更引述建制派議員田北辰指，聽到內地有

計劃明年撤換特首，「可能在２月或３月」，正考慮不同人選。

中方消息斬釘截鐵地說，這肯定是「假消息」。

熟悉中國情況的消息人士指，在中央眼中，今次修例風波，不單是香港內部事務，更涉及複

雜的國際政治角力，尤其是中美，因此，中方認為，西方媒體這類報道，是刻意製造中央和特區

政府之間的矛盾。《香港經濟日報》（ｚｚ）

