【明日大嶼】運房局：屯門南延線或連接中部人工島

施政報告提及邀請港鐵（０００６６）就屯門南延線等三條路線，展開詳細規劃和設計。運

輸及房屋局局長陳帆指，屯門南延線項目可能與中部水域人工島相關的部分鐵路段連接，會要求

港鐵公司在屯門南延線項目中預留接駁位置。

陳帆回覆立法會查詢時指出，屯門南延線將從現有西鐵線的屯門站延伸約２﹒４公里至屯門

南。

政府亦正就此方面檢視港鐵公司提交的建議書，未來一年要求港鐵就屯門南延線開展詳細規

劃及設計工作，務求讓這個項目早日動工。《香港經濟日報》

