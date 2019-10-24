【大灣區】研究：近８成大灣區消費者認為自己精通科技

《經濟通通訊社２４日專訊》畢馬威中國與香港貨品編碼協會聯合進行一項調查，分別訪問

了香港和９個大灣區城市內的１５００多名消費者及３００多名駐香港的企業高級管理層。結果

顯示，隨著新興數碼科技改變消費者行為，在９個大灣區城市的受訪者有７７％認為自己精通科

技。

調查顯示，品牌網站是香港消費者最常參考的資源之一，佔５４％；至於其他９個內地城市

的消費者則較常查看產品詳情，佔５８％。香港消費者研究產品時傾向於瀏覽格價網站，佔

５５％。相反，內地消費者則較常在網上搜尋其他用戶的評價，佔５４％。

調查又指出，香港消費者比內地消費者更願意使用網上理財服務，分別佔７７％及５６％，

以及流動支付服務，分別佔７３％及５９％，反映香港的數碼化參與模式較為傳統。

在企業層面方面，當採購、物流、客戶互動及產品線上線下銷售多方面數碼轉型，有多達

５７％高級管理層首選條碼及二維碼作使用技術及解決方案，反映大灣區企業普遍愈來愈接受新

科技。

報告又指出，有４１％公司受訪者正採用核心分析，２７％受訪者正使用雲計算，以提升競

爭優勢。調查續指，有逾三成的受訪高級管理層表示希望未來兩年進一步以數據驅動以獲取更多

實時見解、發展及應用創新科技、以及推出網上營銷活動來吸引客戶。（ｃｗ）

