  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2019 11:04

【本港經濟】世界銀行：香港在便利營商排名升一位，位列全球第３

　　《經濟通通訊社２４日專訊》世界銀行今日發表《２０２０年營商環境報告》，報告以１０
項指標比較１９０個經濟體在便利營商方面的整體表現。報告指出，香港在便利營商排名榜位列
全球第３，較去年上升１位。
　　排名首兩位的國家與去年一樣，分別為紐西蘭及新加坡，丹麥排名則下跌１位至第４，其餘
前十位的國家依次為南韓、美國、格魯吉亞、英國、挪威及瑞典，而中國排名亦大幅提升至３１
位。
　　在世界銀行１０項評估指標中，中國有８項指標排名上升，在１０個進步最多的經濟體中排
名第８。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/10/2019
約翰遜停「三讀」 擬聖誕前大選
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金