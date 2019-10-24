《經濟通通訊社２４日專訊》世界銀行今日發表《２０２０年營商環境報告》，報告以１０
項指標比較１９０個經濟體在便利營商方面的整體表現。報告指出，香港在便利營商排名榜位列
全球第３，較去年上升１位。
排名首兩位的國家與去年一樣，分別為紐西蘭及新加坡，丹麥排名則下跌１位至第４，其餘
前十位的國家依次為南韓、美國、格魯吉亞、英國、挪威及瑞典，而中國排名亦大幅提升至３１
位。
在世界銀行１０項評估指標中，中國有８項指標排名上升，在１０個進步最多的經濟體中排
名第８。（ｃｗ）
24/10/2019 11:04
【本港經濟】世界銀行：香港在便利營商排名升一位，位列全球第３
《經濟通通訊社２４日專訊》世界銀行今日發表《２０２０年營商環境報告》，報告以１０
項指標比較１９０個經濟體在便利營商方面的整體表現。報告指出，香港在便利營商排名榜位列
全球第３，較去年上升１位。
排名首兩位的國家與去年一樣，分別為紐西蘭及新加坡，丹麥排名則下跌１位至第４，其餘
前十位的國家依次為南韓、美國、格魯吉亞、英國、挪威及瑞典，而中國排名亦大幅提升至３１
位。
在世界銀行１０項評估指標中，中國有８項指標排名上升，在１０個進步最多的經濟體中排
名第８。（ｃｗ）
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