【本港經濟】出口貨值連跌十一個月，９月跌幅擴大至７﹒３％

《經濟通通訊社２４日專訊》政府統計處公布，本港商品整體出口貨值連跌十一個月，繼８

月份錄得６﹒３％的按年跌幅後，９月份出口貨值為３４７７億元，按年下跌７﹒３％，比市場

估計跌７％差，而且錄得６月以來最大跌幅。

進口方面，繼８月份錄得１１﹒１％的按年跌幅後，９月份商品進口貨值為３７９３億元，

較去年同月下跌１０﹒３％，比市場估計跌１１﹒３％為佳，但數字已連跌十個月。９月份錄得

有形貿易逆差３１６億元，相等於商品進口貨值的８﹒３％。市場本來估計貿赤達３５０億元。



＊首九個月出口貨值跌４﹒６％＊



今年首九個月的商品整體出口貨值按年下跌４﹒６％，進口貨值亦下跌６﹒５％，期內有形

貿易逆差３３６８億元，相等於商品進口貨值的１０﹒３％。

經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得０﹒４％的

跌幅。同時，商品進口貨值下跌２﹒１％。



＊９月出口美國大跌２４﹒３％＊



９月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌４﹒５％。此地區內，輸往部分主要目的地的整體

出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌２５﹒９％）、泰國（跌１１﹒１％）、新加坡（跌

１０﹒９％）、印度（跌１０﹒８％）、中國內地（內地）（跌４﹒６％）和日本（跌

４﹒１％）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國

（跌２４﹒３％）、德國（跌１２﹒８％）和英國（跌６﹒８％）。



＊短期出口前景仍充滿挑戰＊



政府發言人表示，９月份商品出口進一步減弱，按年跌幅有所擴大，原因是受環球需求疲弱

及中美貿?摩擦在該月份升級所影響。輸往大部分主要市場的出口繼續表現欠佳。展望未來，由

於環球經濟放緩及各種不明朗因素，包括中美貿易關係的發展，對環球貿易往來所構成的壓力料

會持續一段時間，香港商品出口的短期前景仍充滿挑戰。政府會密切留意有關情況。（ｃｌ）

