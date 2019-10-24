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即市新聞

24/10/2019 16:30

【本港經濟】出口貨值連跌十一個月，９月跌幅擴大至７﹒３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》政府統計處公布，本港商品整體出口貨值連跌十一個月，繼８
月份錄得６﹒３％的按年跌幅後，９月份出口貨值為３４７７億元，按年下跌７﹒３％，比市場
估計跌７％差，而且錄得６月以來最大跌幅。
　　進口方面，繼８月份錄得１１﹒１％的按年跌幅後，９月份商品進口貨值為３７９３億元，
較去年同月下跌１０﹒３％，比市場估計跌１１﹒３％為佳，但數字已連跌十個月。９月份錄得
有形貿易逆差３１６億元，相等於商品進口貨值的８﹒３％。市場本來估計貿赤達３５０億元。

＊首九個月出口貨值跌４﹒６％＊

　　今年首九個月的商品整體出口貨值按年下跌４﹒６％，進口貨值亦下跌６﹒５％，期內有形
貿易逆差３３６８億元，相等於商品進口貨值的１０﹒３％。
　　經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得０﹒４％的
跌幅。同時，商品進口貨值下跌２﹒１％。

＊９月出口美國大跌２４﹒３％＊

　　９月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌４﹒５％。此地區內，輸往部分主要目的地的整體
出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌２５﹒９％）、泰國（跌１１﹒１％）、新加坡（跌
１０﹒９％）、印度（跌１０﹒８％）、中國內地（內地）（跌４﹒６％）和日本（跌
４﹒１％）。
　　除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國
（跌２４﹒３％）、德國（跌１２﹒８％）和英國（跌６﹒８％）。

＊短期出口前景仍充滿挑戰＊

　　政府發言人表示，９月份商品出口進一步減弱，按年跌幅有所擴大，原因是受環球需求疲弱
及中美貿?摩擦在該月份升級所影響。輸往大部分主要市場的出口繼續表現欠佳。展望未來，由
於環球經濟放緩及各種不明朗因素，包括中美貿易關係的發展，對環球貿易往來所構成的壓力料
會持續一段時間，香港商品出口的短期前景仍充滿挑戰。政府會密切留意有關情況。（ｃｌ）

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