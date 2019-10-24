【本港樓市】未補價資助出售房屋出租計劃優化措施下月中接受申請

《經濟通通訊社２４日專訊》香港房屋協會（房協）今日公布「未補價資助出售房屋 出租

計劃」的優化措施及申請安排。「出租計劃２０１９」將於１１月１８日開始接受合資格業主的

申請，而租戶的申請則將於今年１２月展開。

房協於去年９月首次推出「未補價資助出售房屋 出租計劃」，為正在輪候公屋的合資格人

士提供「暫租住屋」。其後，房委會資助房屋小組委員會於７月，通過以試行形式讓房委會加入

出租計劃，容許合資格的房委會資助出售單位業主亦可出租其未補價單位╱睡房予合資格的公屋

申請者。

房協行政總裁黃傑龍期望藉出租計劃，便利更多業主參與，善用現有的房屋資源，為正在輪

候公屋的基層人士提供改善生活環境的過渡性住屋選擇。



＊房協及房委逾３５萬個單位可參與計劃＊



優化措施主要包括：容許合資格業主出租整個未補價單位或個別睡房（持有兩個睡房或以上

的單位業主最多只可租予兩個租戶）；與社聯合作，由社聯以二房東身份委託認可社會服務機構

或社企協助合資格業主分租單位及為租戶提供支援服務，運作形式與社聯的「社會房屋共享計劃

」類似；及設立一個網上資訊平台，為持有參與計劃證明書的業主及租戶提供資訊，方便進行配

對。

現時房協及房委會合共有超過３５萬個未補價資助出售單位可參與「出租計劃２０１９」。

參與計劃的業主須擁有單位業權滿１０年或以上；及單位的轉讓或出租仍受批地契約限制，

即未補價單位。租戶則須持有公屋申請書編號並登記達３年或以上；或持有房委會配額及計分制

下公屋申請書編號並登記達６年或以上；符合申請公屋資格；在港並無物業；以及未曾獲公屋、

出租屋邨或「暫租住屋」單位。（ｃｌ）

