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即市新聞

24/10/2019 19:15

《再戰明天》工行兗煤派業績，美國公布密歇根大學消費者信心指數

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日），美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數
；亞馬遜、英特爾派業績。

＊法國財長勒梅爾發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：００ｐｍ，法國財長勒梅爾在一次保險會議上發
表演說，主題為低利率環境的下投資。

＊美公布密歇根大學消費者信心指數；亞馬遜、英特爾派業績＊

　　明日公布業績的美國大企業有：亞馬遜、英特爾、Ｖｉｓａ和Ｖｅｒｉｚｏｎ。
　　在數據方面，明早１０：３０ａｍ，新加坡公布第三季失業率（經季節調整），料由
２﹒２％升上２﹒３％。　
　　４：００ｐｍ，德國公布１０月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９４﹒６回至９４﹒５。　　
６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料由７％下調至６﹒７５％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數，料由９３﹒２升上９６。　

＊工行、兗州煤、金風和交行派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：麗新國際（００１９１）、麗新發展（００４８８）、
先施（００２４４）、農業銀行（０１２８８）、江蘇寧滬高速公路（００１７７）、粵海制革
（０１０５８）、國藥控股（０１０９９）、兗州煤業股份（０１１７１）、華潤水泥控股
（０１３１３）、工商銀行（０１３９８）、百威亞太（０１８７６）、金風科技
（０２２０８）、長城汽車（０２３３３）和交通銀行（０３３２８）等。（ｈｏ）

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