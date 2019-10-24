《再戰明天》工行兗煤派業績，美國公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日），美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數

；亞馬遜、英特爾派業績。



＊法國財長勒梅爾發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：００ｐｍ，法國財長勒梅爾在一次保險會議上發

表演說，主題為低利率環境的下投資。



＊美公布密歇根大學消費者信心指數；亞馬遜、英特爾派業績＊



明日公布業績的美國大企業有：亞馬遜、英特爾、Ｖｉｓａ和Ｖｅｒｉｚｏｎ。

在數據方面，明早１０：３０ａｍ，新加坡公布第三季失業率（經季節調整），料由

２﹒２％升上２﹒３％。

４：００ｐｍ，德國公布１０月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９４﹒６回至９４﹒５。

６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料由７％下調至６﹒７５％。

１０：００ｐｍ，美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數，料由９３﹒２升上９６。



＊工行、兗州煤、金風和交行派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：麗新國際（００１９１）、麗新發展（００４８８）、

先施（００２４４）、農業銀行（０１２８８）、江蘇寧滬高速公路（００１７７）、粵海制革

（０１０５８）、國藥控股（０１０９９）、兗州煤業股份（０１１７１）、華潤水泥控股

（０１３１３）、工商銀行（０１３９８）、百威亞太（０１８７６）、金風科技

（０２２０８）、長城汽車（０２３３３）和交通銀行（０３３２８）等。（ｈｏ）

