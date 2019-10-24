【企業盈警】華康生物醫學料首三季利潤下跌約７３﹒１％

《經濟通通訊社２４日專訊》華康生物醫學（０８６２２）公布，預期集團截至今年９月

３０日止九個月之利潤（不計上市費用）按年下跌約７３﹒１％，收益按年下跌約１２﹒５％。

主要原因為集團部分客戶之銷售收益，包括經銷商及終端客戶，與去年同期比較下跌；公司

股份於去年１２月１３日在香港交易所ＧＥＭ上市後產生額外行政開支，包括董事薪酬，公司香

港總部之辦公室租金以及專業費用；及通過招聘更多有經驗的人才及改善員工激勵政策來加強人

才儲備，以及增加出差以探索新商業機會及潛在國際合作。（ｂｎ）

