《小傳日記》魚缸續守十天線，股王ＱＱ無貢獻！

《小傳日記》噚晚（２３日）缸友轉睇花旗國魚缸魚毛成績，雖然鐵鳥製造佬波音、重工佬

卡特彼勒成績差過預期，但美股三大指數都踢高。

香江魚缸今朝都跟住踢高，加上人仔近期生猛，恆指今朝已經高開８４點，報２６６５１，

雖然早段升幅曾經收窄至僅僅踢高２６點，報２６５９２點，但「孖屐」憧憬中證監鼓勵內銀佬

融資，神州四大行推動魚缸踢高啲，半日已經高近過百點。雖然股王ＱＱ（００７００）同埋

生發發（００３８８）晏晝繼續畀缸友追住掟，但魚缸收市之前發力，鏟高最多２４４點，報

２６８１０點，最終魚缸報２６７９７高２３１點，續守十天線（約２６６４４點）。主板成交

６８６﹒７５億銀多咗近１巴仙。國貨報１０５３２，高８１點或近１巴仙。

Ａ場輕微縮水，上證指數報２９４０跌近１點。深成指數報９５５５跌１１點，兩市成交僅

３６０３億人仔。

大隻藍戰士方面，高佬估大象（００００５）第三季列帳稅前利潤要縮９巴仙，下年可能再

有回購，所以維持「他屐」同「掃貨」評級，今日踢高逾１巴仙，報６１﹒８５銀。生發發少咗

４毫子，報２４０﹒８銀。ＱＱ穿咗３２０蚊關口，雖然滙證微升「他屐」到４３３蚊，評級維

持增持，但全日少１蚊，報３１９銀。ＡＩＡ（０１２９９）高近１毫子，報７５﹒３銀。神州

移動（００９４１）中標４﹒９吉赫頻帶５Ｇ頻譜，全日收多３毫半子，報６５﹒３銀。



＊銀娛衝東瀛濠賭齊歡迎，蘋果創新高瑞聲好風騷＊



銀娛（０００２７）就話準備去發展東瀛大阪嘅綜合度假區項目，今日表現認真醒目，升逾

２巴仙，報５１﹒９５銀。金沙（０１９２８）今日都出咗第三季度成績表，淨收益少咗２巴仙

至２１﹒１億美金，全日揚逾２巴仙，報３８﹒４銀。其他濠賭佬都一齊升上嚟，永利馬交

（０１１２８）飆近５巴仙，報１６﹒７８銀。美高梅（０２２８２）升４巴仙，報１２﹒４４

銀。澳博（００８８０）都升近２巴仙，報８﹒２４銀。

瑞聲（０２０１８）畀交銀國際睇好，升「他屐」兼升評級，加上噚晚蘋果破頂，今日一支

大陽燭上咗嚟，升４巴仙，報４８﹒８銀，係全日表現最好藍戰士。蘋果效應嘅帶動下其他手機

佬表現都唔錯，舜宇（０２３８２）升２巴仙，報１１６﹒３銀。比亞迪電子（００２８５）升

逾１巴仙，報１１﹒１銀。華顯光電（００３３４）漲４巴仙，報０﹒５４銀。通達

（００６９８）升近２巴仙，報０﹒６３銀。



＊人民幣走強內房股上揚，業績快公布內銀全造好＊



人仔今日繼續發威，大部分神州磚頭佬都跟住沾光，當中融創（０１９１８）就提供員工

八折買樓優惠，想加快達成全年「他屐」，全日省鏡起飛逾２巴仙，報３５﹒６５銀。潤地

（０１１０９）早兩日股價暴瀉，今日終於有番啲起色，彈起近２巴仙，報３３﹒４銀。佳兆業

（０１６３８）好似話要派中期息去報答返缸友，缸友即刻大力掃佢貨，埋單跳起４巴仙，報３

﹒５４銀。世房（００８１３）踼高近２巴仙，報２５﹒８５銀。不過，中海外

（００６８８）嘅「他屐」畀滙證由３６﹒６銀降至２７﹒１銀，評級由「買貨」降為「持有」

，埋單自然趴低逾２巴仙，報２５﹒１５銀，仲係表現最差藍戰士！

神州銀行佬就嚟公布成績表，缸友都睇好佢哋，所以今日嗰嗰彈起哂！工行（０１３９８）

同農行（０１２８８）聽日（２５號）放榜，齊齊踼高近２巴仙，前者報５﹒６銀，後者報

３﹒２５銀。交行（０３３２８）都一樣聽日放榜，埋單就無咁勁，微跳逾１巴仙，報５﹒３９

銀。建行（００９３９）彈起近１巴仙，報６﹒３５銀。中行（０３９８８）跳高逾１巴仙，報

３﹒２２銀。招行（０３９６８）起飛近３巴仙，報３８﹒３銀，喺表現最好國貨佬！



＊富瑞首唱好推高油服佬，神華畀人掃中燃氣仆倒＊



噚日油魔又出現，事關花旗國上星期原油庫存意外插水，噚晚油價鏟高近３巴仙，但三桶油

升幅唔太明顯。中海油（００８８３）起哄逾１巴仙，報１２﹒０６銀。中石油（００８５７）

省鏡升１巴仙，報４﹒０６銀。中石化（００３８６）踢高逾半巴仙，報４﹒６２銀。不過，油

服佬反而有缸友撐實，事關富瑞第一次唱好佢哋。中海油服（０２８８３）高逾２巴仙，報

１０﹒０４銀。宏華（００１９６）亦升逾２巴仙，報０﹒４８銀。另外，上海石化

（００３３８）第三季純利大劈近５３巴仙至約５﹒３５億人仔，但全日亦原地踏步無

升跌，報２﹒２３銀。

燃氣佬今日就個別發展，天倫燃氣（０１６００）鏟高近６巴仙，報７﹒４５銀。昆侖能源

（００１３５）踢高逾４巴仙，報７﹒４銀。北京控股（００３９２）起哄逾２巴仙，報

３８﹒０５銀。不過，神州燃氣（００３８４）早排被沽空機構ＧＭＴ狙擊，質疑佢嘅入帳方式

同估值有問題，而缸友就收到風，中燃噚晚開咗個分析員會議澄清件事唔係咁，但缸友似乎唔太

領情，全日大劈近３巴仙，報３１﹒８銀，係今日表現最差國貨佬。新奧能源（０２６８８）仆

低逾１巴仙，報８６﹒３５銀。至於煤炭佬就有追捧，神華（０１０８８）鏟高近２巴仙，報

１５﹒５銀。南方能源（０１５７３）踢高近１巴仙，報１﹒４銀。兗州煤業（０１１７１）起

哄近１巴仙，報８﹒３５銀。請請！



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