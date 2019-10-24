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即市新聞

24/10/2019 11:26

《真知灼見－溫灼培》英國一旦大選，鎊匯投資決策

　　《真知灼見》英國首相約翰遜指，如「脫歐」限期一旦延至明年１月底，他計劃於聖誕期間
舉行大選，而大選結果相信只會有兩個可能性，約翰遜再被選出或是工黨上台。至於若果工黨上
台，整個對英國經濟及英鎊匯價前景的分析將相對簡單。工黨黨魁郝爾彬曾揚言如他上台，將會
推行二次公投，讓英國民眾就「脫歐」問題上再作一次選擇。而公投也只會有兩個可能性，「留
歐」或「脫歐」。但筆者相信，一旦作出二次公投，「留歐」機會大，箇中原因簡單，如英國選
民普遍是支持「脫歐」，當英國舉行大選時，他們根本不會選工黨，他們會直接選擇明確主張「
脫歐」的約翰遜。所以如工黨勝出，大家理應不用等待二次公投結果，也可預見英國選民往後在
二次公投的選擇中，很大機會將是「留歐」。「留歐」即一切不變，屆時英鎊匯價可有望由現今
近３０多年低位急速攀升，重上１﹒４０美元甚至１﹒５０美元也不足為奇。假使筆者的分析邏
輯正確，即是只要工黨在大選中勝出，大家差不多不用等待二次公投結果，也可考慮率先吸納英
鎊。

＊約翰遜所屬保守黨民調領先＊

　　假如大選中約翰遜勝又如何？如出現這情況整個分析將較複雜。首先一點必須明白，由於從
現時英國當地各大民調中，約翰遜所屬的保守黨均領先，所以約翰遜在大選中是有機會贏。過去
，由於約翰遜經常把「硬脫歐」掛在口邊，令市場擔心若沒有國會阻攔，他會走「硬脫歐」路線
。但自本月１６日，約翰遜已成功與歐盟達成「脫歐」協議，唯通過不了英國國會。也就是說，
約翰遜如能透過大選掌握到英國國會的操縱權，便可順利通過與歐盟達成的「脫歐」方案，而不
用「硬脫歐」。在這情況下相信就是約翰遜勝出大選亦可利英鎊匯價上升，但料這樣的上升其力
度有限，１﹒３４美元會遇上較大阻力。不要忘記，英國成功「脫歐」後，下一步將要與歐盟談
判重入歐盟單一市場的關稅，料這會是相當艱巨。歐盟為了自保，避免其他歐盟成員國仿效英國
「脫歐」導致歐盟有機會瓦解，料歐盟很大機會給予英國一個很高的重入歐盟單一市場關稅門檻
。如這情況真的發生，可預視對英經濟以至英鎊匯價均屬致命。不過，由於「脫歐」後，待英國
真正離開歐盟是有個緩衝期，可能是一至兩年，在這期間英國仍會保留在歐盟單一市場內一切不
變，所以預料英鎊短期間內也不致會出現大跌，屆時不排除於１﹒２５美元仍可找到支持。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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