  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2019 10:01

《投資領域－譚家駿》基建資產攻守兼備，現金流強又抗通脹

　　《投資領域》環球經濟增長持續放緩，市場對於經濟衰退的憂慮與日俱增，但其實投資市場
中有不少類別擁有不俗的防守性，即使在經濟增長下滑又或者面對不明朗因素時，仍可有好表現
，例如是基建類資產。
　　此前中國與美國的貿易衝突一度惡化，貿易戰整體上不利股票市場表現，但基建業卻相對不
受影響，尤其是公共事業和發射塔等避險行業，應該足以蓋過貿易戰的負面影響。
　　同一時間，全球息口低迷，主要地區中央銀行持續寬鬆，亦為基建類資產帶來支持，因為低
債息可有效刺激這些收益型資產的需求，特別是美國國債息回落，有助提升防守性收益的吸引力

　　值得留意的是，全球上市基建資產的種類繁多，選擇不少，除了上述行業外，還包括收費公
路、機場、港口、鐵路及管道等，這些行業的共通點包括有市場門檻高及議價能力強，中線而言
可為投資者帶來抗通脹收入及強勁的資本增值。

＊收費公路具備長期需求＊

　　以收費公路行業為例，全球各地城市化程度增長和交通擠塞問題惡化，有望為收費公路的長
期需求帶來支持。
　　我們尤其看好那些在新興市場經營高增長收費公路，並已簽訂完善的特許協議的公司，能為
部分全球人口最密集的地區提供必要的服務，其中，特別是那些估值較合理，並有約３％至６％
股息率支持，而且市場門檻偏高、自由現金流強勁的收費公路公司，更可看高一線。
　　有一家同類型公司早前就錄得不俗表現，一來是因為其建築業務的利潤率並非如市場原先預
期般偏低，而更重要的是，建築業務只佔營運收益少於１０％，公司所擁有的卻是世界級的收費
公路和機場組合，促使其主要的特許權業務持續產生強勁現金流。
　　不過，相對上，我們對機場行業整體的看法不如上述行業樂觀，建議投資者低配此板塊，因
為主要機場行業長時間的高於平均增長後，正在面對中期阻力，所以我們僅看好那些在歐洲及墨
西哥的領先營運商。

＊發射塔業有分拆憧憬＊

　　另一方面，我們亦留意到發射塔業的機會，業內有大型企業有意分拆歐洲發射塔業務以釋放
價值，這個過程顯示仍有大量基建資產受困於綜合企業架構，隨時有機會因此而擴大上市基建的
投資機會，尤其是部分美國發射塔公司在發射站租賃方面的內部收益增長為６％至７％，並透過
股息增長及大型回購活動向股東回饋可觀的現金，表現相當不錯。
　　而水務、多元化、電力公共事業方面，則因為監管收益吸引，而且增長主要受重置資本開支
推動，在經濟增長偏低或衰退期間都不會有大幅改變，穩定的狀況亦吸引了不少投資者關注。
　　總結而言，假如投資者對於具備防守性的穩定投資有興趣，基建資產相信是一個不錯的選項
之一，其現金流強勁，可提供不俗的防守性，亦與貿易戰等不明朗因素關係不大，同時作為收益
類資產又受惠於低息環境，值得留意。《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/10/2019
約翰遜停「三讀」 擬聖誕前大選
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金