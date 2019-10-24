《投資領域－譚家駿》基建資產攻守兼備，現金流強又抗通脹

《投資領域》環球經濟增長持續放緩，市場對於經濟衰退的憂慮與日俱增，但其實投資市場

中有不少類別擁有不俗的防守性，即使在經濟增長下滑又或者面對不明朗因素時，仍可有好表現

，例如是基建類資產。

此前中國與美國的貿易衝突一度惡化，貿易戰整體上不利股票市場表現，但基建業卻相對不

受影響，尤其是公共事業和發射塔等避險行業，應該足以蓋過貿易戰的負面影響。

同一時間，全球息口低迷，主要地區中央銀行持續寬鬆，亦為基建類資產帶來支持，因為低

債息可有效刺激這些收益型資產的需求，特別是美國國債息回落，有助提升防守性收益的吸引力

。

值得留意的是，全球上市基建資產的種類繁多，選擇不少，除了上述行業外，還包括收費公

路、機場、港口、鐵路及管道等，這些行業的共通點包括有市場門檻高及議價能力強，中線而言

可為投資者帶來抗通脹收入及強勁的資本增值。



＊收費公路具備長期需求＊



以收費公路行業為例，全球各地城市化程度增長和交通擠塞問題惡化，有望為收費公路的長

期需求帶來支持。

我們尤其看好那些在新興市場經營高增長收費公路，並已簽訂完善的特許協議的公司，能為

部分全球人口最密集的地區提供必要的服務，其中，特別是那些估值較合理，並有約３％至６％

股息率支持，而且市場門檻偏高、自由現金流強勁的收費公路公司，更可看高一線。

有一家同類型公司早前就錄得不俗表現，一來是因為其建築業務的利潤率並非如市場原先預

期般偏低，而更重要的是，建築業務只佔營運收益少於１０％，公司所擁有的卻是世界級的收費

公路和機場組合，促使其主要的特許權業務持續產生強勁現金流。

不過，相對上，我們對機場行業整體的看法不如上述行業樂觀，建議投資者低配此板塊，因

為主要機場行業長時間的高於平均增長後，正在面對中期阻力，所以我們僅看好那些在歐洲及墨

西哥的領先營運商。



＊發射塔業有分拆憧憬＊



另一方面，我們亦留意到發射塔業的機會，業內有大型企業有意分拆歐洲發射塔業務以釋放

價值，這個過程顯示仍有大量基建資產受困於綜合企業架構，隨時有機會因此而擴大上市基建的

投資機會，尤其是部分美國發射塔公司在發射站租賃方面的內部收益增長為６％至７％，並透過

股息增長及大型回購活動向股東回饋可觀的現金，表現相當不錯。

而水務、多元化、電力公共事業方面，則因為監管收益吸引，而且增長主要受重置資本開支

推動，在經濟增長偏低或衰退期間都不會有大幅改變，穩定的狀況亦吸引了不少投資者關注。

總結而言，假如投資者對於具備防守性的穩定投資有興趣，基建資產相信是一個不錯的選項

之一，其現金流強勁，可提供不俗的防守性，亦與貿易戰等不明朗因素關係不大，同時作為收益

類資產又受惠於低息環境，值得留意。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

