《宏觀理財－冼健岷》保單貸款靈活理財有彈性

《宏觀理財》大家在投保保險產品時，除了得到保障之外，一份保單在有需要時，都可以成

為一個理財工具。保單貸款是保單持有人以保單作抵押，以貸款形式借取保單內的現金價值，不

失為其中一個渠道幫助大家應付經濟問題。

一般來說，保單要有現金價值的產品例如包含儲蓄成分的終生保險、儲蓄保險等，才可借取

保單貸款；如果沒有現金價值的計劃，例如定期壽險等產品並不適用。



＊保單須具備現金價值＊



那麼保單貸款的概念是如何運作呢？首先，一份具有儲蓄成分的保險，保險公司都會發還一

部分資金給投保人，這就是現金價值。投保人在有需要時，可向保險公司「借取」該筆現金價值

。

保單貸款的好處是借貸相對較寬鬆，毋須任何抵押、入息、財務及信貸狀況證明，比向銀行

及財務公司申請私人貸款更為方便。只要投保人的戶口現金價值有足夠資金，保險公司一般會批

出貸款。大部分保險公司都會借出保單九成的現金價值。

而且，還款期靈活而有彈性，借款人可隨時還款，可以一筆過還清，或按能力分期繳還，而

且不會影響信貸紀錄。相反，其他私人貸款會受還款年期限制，逾期還錢更須罰款。再者，投保

人借取現金價值後，只要依期供款及清還貸款，是不會影響合約的保額及索償權益，依然享有原

本的保障。



＊拖延還款或失保障＊



如果大家有意申請保單貸款，有些事項是需要留意。若借款人一直延遲還款，利息就會不斷

滾大，一旦超過剩餘的現金價值，保單便會失效，最壞的情況是萬一有意外發生，就會失去保障

。而且，當借款人退保或索償時，保險公司會扣除借過的現金價值，加上應付的利息，餘額才會

交給借款人或其受益人。

值得一提的是，保單貸款會減低保單內的現金價值，將會直接影響到保單價值的資金滾存能

力，或會令保單的最終回報，未能達致投保時的預期金額，大家要詳加考慮。

貸款利息亦是大家借款時的重要考慮因素，現時一般的保單貸款年息為８％，而銀行或財務

公司的私人貸款利息因人而異，如果大家要比較的話，就要以實際年利率來比較。

其實，保單貸款就好像預支了投保人或其受益人日後得到的保險金，大家在借款時要綜合考

慮各項因素，再參考理財顧問的專業意見，便能作出明智的決定。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

