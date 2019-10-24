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即市新聞

24/10/2019 16:11

銀行股受捧，港股收升２３１點報２６７９７，成交６８７億元

　
　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚（２３日）美股三大指數反彈，港股今早亦高開８４點報
２６６５１點。由於人民幣持續走強，帶動多個板塊走高，如內房股及濠賭股，令港股升幅持續
擴大。
　　多個內銀即將放榜，市場除憧憬其業績造好，亦認為中證監鼓勵銀行業發可轉債融資，刺激
內銀股向上發力；同時，本地銀行股亦受追捧支持大市，令港股升幅一度擴大至２４３點高見
２６８１０點，最終恆指收報２６７９７點升２３１點或０﹒８７％，主板成交６８６﹒７５億
元，按日僅增０﹒８％。國指收報１０５３２點，升８１點。
　　Ａ股方面，上證綜指收報２９４０點，跌不足１點。深成指收報９５５５點，跌１１點或跌
０﹒１３％，兩市合共成交３６０２﹒７５億元人民幣。

＊蘋果破頂瑞聲最佳藍籌，中燃氣為表現最差國指股＊

　　手機設備股大致向上，由於蘋果（ＡＡＰＬ－ＵＳ）隔晚股價創新高，另亦獲交銀國際唱好
的瑞聲（０２０１８），全日急漲３﹒９４％，報４８﹒８元，為全日表現最佳藍籌。比亞迪電
子（００２８５）漲１﹒２８％，報１１﹒１元；舜宇（０２３８２）揚１﹒９３％，報
１１６﹒３元；富智康（０２０３８）無升跌，報１﹒０３元；丘鈦（０１４７８）無升跌，報
９﹒７元。
　　濠賭股全線上揚，永利澳門（０１１２８）走高４﹒７４％，報１６﹒７８元；新濠國際
（００２００）揚１﹒７４％，報２０﹒５元；美高梅（０２２８２）漲３﹒８４％，報
１２﹒４４元；銀娛（０００２７）計劃涉足日本大阪的綜合度假區（ＩＲ）發展項目，全日漲
２﹒２６％，報５１﹒９５元；金沙（０１９２８）第三季度淨收益按年減少２％至２１﹒１億
美元，全日仍揚２﹒５４％，報３８﹒４元；澳博（００８８０）升１﹒７３％，報８﹒２４元

　　燃氣股個別發展，中國燃氣（００３８４）昨召開會議反駁早前沽空機構指控，全日挫
２﹒７５％，報３１﹒８元，為表現最差國指股；新奧能源（０２６８８）跌１﹒２６％，報
８６﹒３５元；不過，華北開始進入供氣取暖季節，部分燃氣股走高，昆侖能源（００１３５）
揚４﹒５２％，報７﹒４元；天倫燃氣（０１６００）漲５﹒９７％，報７﹒４５元；華潤燃氣
（０１１９３）微升０﹒３３％，報４５元。

＊傳中央或修網遊法例致騰訊受壓，中海外最差藍籌＊

　　重磅股方面，匯控（００００５）早前獲高盛唱好，股價升１﹒０６％，報６１﹒８５元；
港交所（００３８８）逆市軟０﹒１７％，報２４０﹒８元；有傳中央考慮修訂網遊行為法例，
騰訊（００７００）軟０﹒３１％，報３１９元；中移動（００９４１）微漲０﹒５４％，報
６５﹒３元；友邦（０１２９９）軟０﹒８％，報７５﹒３元。
　　人民幣走勢好，刺激內房向上，其中融創（０１９１８）擬提供員工８折買樓優惠，以加快
達成全年目標，全日漲２﹒１５％，報３５﹒６５元；潤地（０１１０９）連跌兩日瀉逾９％後
，今日反彈１﹒９８％，報３３﹒４元；佳兆業（０１６３８）擬要派發中期息，股價急升
３﹒８１％，報３﹒５４元；世房（００８１３）漲１﹒７７％，報２５﹒８５元；中海外
（００６８８）遭滙證降目標價由３６﹒６元下調至２７﹒１元，評級由「買入」降至「持有」
，全日挫２﹒３３％，報２５﹒１５元，為全日表現最差藍籌。
　　市場憧憬中證監鼓勵銀行融資，加上多間內銀即將公布業績，內銀持續受捧。明日（２５日
報３﹒２５元；中行（０３９８８）漲１﹒２６％，報３﹒２２元；招行（０３９６８）走高
２﹒８２％，報３８﹒３元，為表現最佳國指股；建行（００９３９）微升０﹒９５％，報
６﹒３５元。（ｊｔ）

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