銀行股受捧，港股收升２３１點報２６７９７，成交６８７億元



《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚（２３日）美股三大指數反彈，港股今早亦高開８４點報

２６６５１點。由於人民幣持續走強，帶動多個板塊走高，如內房股及濠賭股，令港股升幅持續

擴大。

多個內銀即將放榜，市場除憧憬其業績造好，亦認為中證監鼓勵銀行業發可轉債融資，刺激

內銀股向上發力；同時，本地銀行股亦受追捧支持大市，令港股升幅一度擴大至２４３點高見

２６８１０點，最終恆指收報２６７９７點升２３１點或０﹒８７％，主板成交６８６﹒７５億

元，按日僅增０﹒８％。國指收報１０５３２點，升８１點。

Ａ股方面，上證綜指收報２９４０點，跌不足１點。深成指收報９５５５點，跌１１點或跌

０﹒１３％，兩市合共成交３６０２﹒７５億元人民幣。



＊蘋果破頂瑞聲最佳藍籌，中燃氣為表現最差國指股＊



手機設備股大致向上，由於蘋果（ＡＡＰＬ－ＵＳ）隔晚股價創新高，另亦獲交銀國際唱好

的瑞聲（０２０１８），全日急漲３﹒９４％，報４８﹒８元，為全日表現最佳藍籌。比亞迪電

子（００２８５）漲１﹒２８％，報１１﹒１元；舜宇（０２３８２）揚１﹒９３％，報

１１６﹒３元；富智康（０２０３８）無升跌，報１﹒０３元；丘鈦（０１４７８）無升跌，報

９﹒７元。

濠賭股全線上揚，永利澳門（０１１２８）走高４﹒７４％，報１６﹒７８元；新濠國際

（００２００）揚１﹒７４％，報２０﹒５元；美高梅（０２２８２）漲３﹒８４％，報

１２﹒４４元；銀娛（０００２７）計劃涉足日本大阪的綜合度假區（ＩＲ）發展項目，全日漲

２﹒２６％，報５１﹒９５元；金沙（０１９２８）第三季度淨收益按年減少２％至２１﹒１億

美元，全日仍揚２﹒５４％，報３８﹒４元；澳博（００８８０）升１﹒７３％，報８﹒２４元

。

燃氣股個別發展，中國燃氣（００３８４）昨召開會議反駁早前沽空機構指控，全日挫

２﹒７５％，報３１﹒８元，為表現最差國指股；新奧能源（０２６８８）跌１﹒２６％，報

８６﹒３５元；不過，華北開始進入供氣取暖季節，部分燃氣股走高，昆侖能源（００１３５）

揚４﹒５２％，報７﹒４元；天倫燃氣（０１６００）漲５﹒９７％，報７﹒４５元；華潤燃氣

（０１１９３）微升０﹒３３％，報４５元。



＊傳中央或修網遊法例致騰訊受壓，中海外最差藍籌＊



重磅股方面，匯控（００００５）早前獲高盛唱好，股價升１﹒０６％，報６１﹒８５元；

港交所（００３８８）逆市軟０﹒１７％，報２４０﹒８元；有傳中央考慮修訂網遊行為法例，

騰訊（００７００）軟０﹒３１％，報３１９元；中移動（００９４１）微漲０﹒５４％，報

６５﹒３元；友邦（０１２９９）軟０﹒８％，報７５﹒３元。

人民幣走勢好，刺激內房向上，其中融創（０１９１８）擬提供員工８折買樓優惠，以加快

達成全年目標，全日漲２﹒１５％，報３５﹒６５元；潤地（０１１０９）連跌兩日瀉逾９％後

，今日反彈１﹒９８％，報３３﹒４元；佳兆業（０１６３８）擬要派發中期息，股價急升

３﹒８１％，報３﹒５４元；世房（００８１３）漲１﹒７７％，報２５﹒８５元；中海外

（００６８８）遭滙證降目標價由３６﹒６元下調至２７﹒１元，評級由「買入」降至「持有」

，全日挫２﹒３３％，報２５﹒１５元，為全日表現最差藍籌。

市場憧憬中證監鼓勵銀行融資，加上多間內銀即將公布業績，內銀持續受捧。明日（２５日

報３﹒２５元；中行（０３９８８）漲１﹒２６％，報３﹒２２元；招行（０３９６８）走高

２﹒８２％，報３８﹒３元，為表現最佳國指股；建行（００９３９）微升０﹒９５％，報

６﹒３５元。（ｊｔ）

