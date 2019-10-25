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即市新聞

25/10/2019 12:43

《缸邊麗評－熊麗萍》藍籌季績左右大市，平保可趁調整吸納

　　《缸邊麗評》恆指由本月１０日低位２５５２１反彈至接近２７０００點，在一個多星期內
反彈近１５００點，力度甚強；但今周市況即出現近期最小的波幅，高低不足４００點，成交亦
縮減。雖然近日中美貿易談判的消息屬中性偏好，本地政治社會事件稍有紓緩，但大家擔心中美
貿易的首階段協議仍有變數，令大家不敢放心入市。
　
　　市場目前主要觀望中美雙方高層代表會否再度會面，若會面日期落實，至低限度反映談判有
新進展，與及對第一階段協議文本有共識，才可為大市突破２７３００；另一方面，下周舉行的
中央四中全會也是焦點，而藍籌股陸續公布第三季業績，對相關個股有影響，並影響恆指及國指
表現；當中，重點是內銀、內險、騰訊（００７００）、匯控（００００５）及中銀香港
（０２３８８）等。
　
＊平保季績未如預期＊
　
　　平安保險（０２３１８）昨天（２４日）公布首三季度業績，純利１２９５億元人民幣，較
去年同期增長６３﹒２％，新業務價值率上升５﹒３個百分點，達４８﹒１％，支持新業務價值
同比增長４﹒５％，但這個增長較市場預期遜色，集團上半年新業務價值增長４﹒７％。換言之
，第三季增長放慢，而這個數字亦顯示管理層早前表示今年全年新業務價值增達７﹒３％仍有距
離，達標機會甚微。
　
　　由於集團收益逾六成來自壽險及健康險，這方面業務表現仍是市場焦點，雖然集團已在壽險
及健康險產品轉型升級，增加保障型產品經營，在銷售渠道上亦透過代理人渠道提升銷售人員質
素及管理，令代理人數有所下降，而人均個險新保單件數則有增長，這亦對新業務價值有幫助，
但對第三季業績仍未明顯反映，估計這方面轉型優化仍有待發揮，對長遠發展仍是有利。
　
　　在投資收益方面，年度化總投資收益率為５﹒５％，較去年同期上升１﹒５個百分點，淨投
資收益率則為４﹒５％，較去年同期增長０﹒３個百分點，尚屬穩定表現。
　
　　旗下平安銀行期內純利２３６﹒２１億元，增長１５﹒５％，在資產質素方面亦出現雙降，
惟下降幅度較微，由於集團整體首三季業績表現未如預期，而第四季業績能否有改善，仍有待觀
察；因此，短期股價先作調整，但因升幅有限，上述業務策略轉型升級仍有利長遠發展，股價調
整仍是買入機會。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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