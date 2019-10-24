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即市新聞

24/10/2019 15:12

《股金豐采－涂國彬》油銅反彈空間暫有限

　　《股金豐采》雖然市場情緒在中美貿易談判和脫歐協定有正面進展後改善，恐慌指數ＶＩＸ
已經連續八日在１５水平下方，風險偏好回升。但仍在觀望氣氛中，一切仍有變數。投資者不得
不保持相對謹慎，風險資產漲幅有限。
　
＊產油國或擴大減產＊
　
　　對於油價來說，之所以漲幅受限也是需求擔憂的拖累。除了上述的地緣政治風險，全球經濟
下行壓力增加，也令需求前景不樂觀。６月開始，紐油就一直在５０至６０美元區間內。１０月
則保持在５０至５５美元之間，直到供應端有了新的利好。
　　據報產油國可能同意在１２月會議上考慮大幅減產，以應對石油需求疲弱的情況，供應端的
利好消息給油價帶來支持。不僅如此，最新的ＥＩＡ庫存報告意外減少。
　　油價很快獲得支持，１０月２３日升穿５０和１００日線，突破５５美元水平。如果減產消
息屬實，料油價還將進一步走高，只是需求預期不樂觀，還是拖累油價的重要因素之一，至少目
前為止６０美元阻力不容易突破。
　
＊銅價仍遇阻６０００美元＊
　
　　倫銅對於貿易戰更敏感，從６月開始主要在５６００至６０００美元之間上落。從１０月初
下探５６００美元之後做出反彈，到本周已經企穩５８００美元。
　　除了地緣局勢問題，智利暴動令投資者對銅的供應擔憂，銅價便進一步獲得支持。現已再次
升穿百日線，升至５８００至６０００美元區間，但在沒有新的利好消息落地之前，不認為會很
容易突破區間阻力。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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