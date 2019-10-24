《鍾之日記》四中全會下周開，魚缸靜待新方向

《鍾之日記》１０月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中外市場均高度關注的中共四中全會終於公布會期－－１０月２８日至３１日（下周一至周

四）在北京召開。中共中央政治局今日召開會議，作出此決定，並將向四中全會提請審議「堅持

和完善中國特色社會主義制度、推進國家體系和治理能力現代化若干重大問題的決定」文件。雖

然官方報道並未提及政治局會議有否討論經濟問題，但外界預料，四中全會將聚焦國內經濟、中

美貿易、香港問題等重大議題。

多隻內銀股即將放榜，市場除憧憬其業績造好，亦認為中證監鼓勵銀行業發可轉債融資，刺

激內銀股齊發力；刺激香江魚缸收升。恆指最高見２６８１０點升２４３點，收報２６７９７點

升２３１點或０﹒８７％，主板成交６８６﹒７５億元，按日僅增０﹒８％。



＊會期落定，Ａ場回順＊



滬深股市早段欠方向，滬綜指高開０﹒０８％後升幅稍擴，但很快便回落倒跌，四中全會會

期公布後，股市反應正面，滬指快速收復跌幅，全日微跌０﹒０２％，報２９４０﹒９２點。

人行今日再進行６００億（人民幣．下同）７天期逆回購，本周一連４日人行已向市場淨投

放５６００億元，如無意外，本周投放量將創逾９個月高。人行連日泵水補充流動性，惟Ａ股不

領情，兩市全日成交僅３６０３億元，和上日成交水平持平。外資今日通過滬股通、深股通淨買

入５﹒６億元Ａ股。



＊憧憬內地鼓勵銀行融資，五大行全線向陽＊



浦發銀行（滬：６０００００）擬發行可轉債募集資金５００億元，若成功發行，將刷新Ａ

股史上最大規模可轉債的記錄，不過交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）曾預告要發

行６００億元可轉債，有關記錄或在短期內再被打破。

值得留意的是，浦發銀行由拿到中證監批文到啟動發行，前後不用１０日，發行速度相當快

。外界猜測，中證監鼓勵銀行發行可轉債，化解可轉債市場上資產荒的問題。

據彭博匯總的數據，今年一季度可轉債發行創下逾１２００億的歷史新高，而火熱的市場也

促使監管層收緊了審批；此後兩個季度市場陷入沈寂，二季度發行量不足一季度四分之一，三季

度新券供給進一步降至不足９０億元。隨著近期審批加速，預計四季度和明年一季度又將迎來供

給高。

另一方面，人民銀行連日泵水，本周四天累計已淨投放５６００億元。上海銀行間同業拆放

利率短期限今日繼續下跌。

內銀股今日普遍向陽，五大國有銀行全線升，農行（０１２８８）升１﹒９％，工行

（０１３９８）升１﹒８％，中行（０３９８８）升１﹒３％，交行升１﹒１％，建行

（００９３９）亦升１％；另外，招商銀行（０３９６８）漲２﹒８％，中原銀行

（０１２１６）漲３﹒２％，天津銀行（０１５７８）更飆５﹒２％。消息指郵儲銀行

（０１６５８）的Ａ股上市申請在今日上午已順利過會，郵儲銀行收升１﹒２％。



＊財爺將派糖，奢侈品股好興奮＊



財政司司長陳茂波在今年度《預算案》建議一次性寬減上個課稅年度７５％的薪俸稅、個人

入息課稅及利得稅，每宗個案上限２萬元，料１９１萬人及１４﹒５萬個法團及非法團業務受惠

。議案延至昨天才恢複二讀，但在建制派議員疑似「拉布」下延至今早續會，建制派繼續接力發

言。其間新民黨主席葉劉淑儀向財經及庫務局局長劉怡翔提出建議，應鼓勵香港名店、各大商場

一起大減價，吸引旅客來港消費，以治療市民的創傷，例如若旅客出示護照、內地通行證就可獲

特別減價。

葉劉淑儀愛好購物，在本港政界無人不曉，她在議會上談到名店減價時眉飛色舞，難掩興奮

情緒，可能和她自己也是寬減稅務受益人有關。

奢侈品股憧憬財爺派糖，ＪＯＹＣＥ ＢＯＵＴＩＱＵＥ（００６４７）急漲１０﹒５％，

周生生（００１１６）升５﹒４％，謝瑞麟（００４１７）升５﹒１％，迪生創建

（００１１３）走高２﹒７％，亨得利（０３３８９）升１﹒５％，英皇鐘錶珠寶

（００８８７）升１﹒２％。



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