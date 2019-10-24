《財金樂道－陳樂怡》中資三季度業績，成市場短期焦點

《財金樂道》外圍市況仍充斥較多不明朗因素，除英國首相約翰遜的脫歐時間表被議會否決

，令脫歐危機升溫外，亦有消息傳出，美參議員促聯邦退休基金放棄追蹤ＭＳＣＩ中國指數，令

中美關係再趨複雜。

市場欠缺利好消息，加上本港政局仍未出現改善跡象，均不利投資情緒。技術上，恆指雖然

重上多條移動平均線，不過於２７０００點見較大阻力，加上多個動力指標亦未出現進一步轉強

跡象，料港股短線或需下試５０天線水平。此外，中資股將開始公布其第三季度業績，成為市場

短期關注的焦點。



＊聯儲局重新買債料支持美股＊



美國９月份零售額下降０﹒３％，為過去７個月來首次下跌，主要由於消費者削減建築材料

、汽車及網上購物等的支出。加上，就業市場和服務業數據亦放緩，引發市場對美國製造業的放

緩，可能蔓延至整個經濟的擔憂。聯儲局最新的地區經濟報告，認為自９月中以來美國經濟有所

放緩。

不過，美國聯儲局再度擴大資產負債表，由１０月開始，每月會購買６００億美元的短期債

券，最長一年期的國庫債券，措施起碼維持至２０２０年第二季。聯儲局強調重新買債，只是確

保市場有充足流動資金，並不是再次實行量寬。另外，根據利率期貨，１０月聯儲局會議上減息

的可能性升至近９０％，由於市場流動性始終有改善，料對美股表現可起一定的支持作用。

根據ＦａｃｔＳｅｔ數據顯示，包括主要銀行股和部分美國大型企業在過去幾天公布業績，

有７８％超出分析師的預期。但是，這可能與分析師將第三季度業績預期定於較低水平有關，此

外，根據市場數據，在二季度中，標普５００指數成分公司回購額總和為１６１０億美元，較第

一季度按月下降１８％。雖然累計上半年的回購金額仍為史上僅次於去年同期的第二高，但已下

滑１７％。由於業績預計僅持平或微跌，加上回購活動將減，將限制美股表現，而預計焦點將繼

續放在個股季度業績。



＊明年資產配置留意新興國家＊



ＩＭＦ再度下調２０１９年全球經濟增長預測０﹒２百分點至３％，為金融危機後最低水平

。２０２０年經濟增長預測亦被下調０﹒１個百分點至３﹒４％。ＩＭＦ將中國今、明兩年ＧＤ

Ｐ增幅預測分別下調至６﹒１％和５﹒８％。美國和日本的經濟增長將在２０２０年進一步放緩

，但歐洲（尤其是德國）以及新興國家的增長將反彈。事實上，新興國家在過去兩年受沉重壓力

。此外，德國有理想的財政狀況，有能力採取具規模的財政措施，以刺激經濟。投資者考慮明年

的資產配置，可以留意。

美國眾議院一致通過香港人權與民主法案，反映共和黨和民主黨在香港問題，立場相同。雖

然參議院目前仍未有具體的表決時間表；然而，多名參議員相繼表示，會推動法案盡快通過。香

港人權法案一旦獲通過實施，美國可以定期檢視香港人權自由，定奪會否延續香港在出入口、乃

至金融領域的特殊地位，中國經濟將受殃及。由於這是一個非常好與中國的磋商籌碼，特朗普料

將不會拒絕簽署法案。



＊港地產股暫難有進一步突破＊



港府施政報告提出，將透過收回土地條例，加快興建公營房屋。但是，這事項已發酵多時，

市場已有所反映。另外，施政報告亦提出，首置申請最高九成按揭貸款的樓價上限將由現時

４００萬元提升至８００萬元，刺激香港地產股股價明顯反彈。但是，港府土地政策轉變，香港

經濟亦受中美問題以及香港社會動盪的打擊，預期房地產估值將受到影響，香港地產股暫難有進

一步突破。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》





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