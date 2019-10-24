  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2019 08:43

【國務會議】李克強：完善出口退稅、貿易融資、信用保險等政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李克強２３日主持召開國務院
常務會議，聽取國務院第六次大督查情況匯報，部署進一步做好穩外貿工作，推動進出口穩中提
質；確定優化外匯管理措施，促進跨境貿易投資便利化。
　　會議指出，今年以來，各地和有關部門積極應對外部環境變化，扎實做好穩外貿工作，外貿
運行總體平穩。面對新形勢新挑戰，會議確定，在落實好各項已定政策同時，一要進一步完善出
口退稅、貿易融資、信用保險等政策，逐步實現綜合保稅區全面適用跨境電商零售進口政策。實
行差異化政策，支持中西部和東北地區承接加工貿易轉移。
　　二要推動構建高標準自貿區網絡，深化「放管服」改革，促進經開區、保稅區等空置土地有
效利用，提高貿易便利化水平。加快外貿轉型升級基地、貿易促進平台等建設。
　　三要培育外貿新業態。增設跨境電商綜合試驗區，盡快出台跨境電商零售出口所得稅核定徵
收辦法。探索支持市場採購貿易試點、外貿綜合服務企業發展的新舉措。加快保稅維修再製造先
行先試。
　　四要加大適應國內需求的農產品、日用消費品和設備、零部件等進口。培育一批進口貿易促
進創新示範區。辦好第二屆中國國際進口博覽會。

＊堅決糾正侵蝕減稅降費紅利＊

　　會議又指，近期國務院在１６個省（區、市）開展督查。督查突出重點、創新方式，三分之
二以上人員和時間用於暗訪，不發通知、不要陪同、直奔問題。總的看，今年以來各地認真貫徹
黨中央、國務院部署，取得積極成效。下一步，要將督查發現問題分解到有關地方和部門，對重
點問題掛牌督辦，推動地方和部門逐一整改，堅決糾正基層反映突出的侵蝕減稅降費紅利、「任
性用權」破壞營商環境、懶政怠政等問題，加快疏通影響擴內需、穩就業等政策落實堵點，力戒
整改「走過場」、搞形式主義。推廣地方好經驗，認真研究收集到的意見建議，推動政策完善。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/10/2019
約翰遜停「三讀」 擬聖誕前大選
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金