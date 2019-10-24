【國務會議】李克強：完善出口退稅、貿易融資、信用保險等政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李克強２３日主持召開國務院

常務會議，聽取國務院第六次大督查情況匯報，部署進一步做好穩外貿工作，推動進出口穩中提

質；確定優化外匯管理措施，促進跨境貿易投資便利化。

會議指出，今年以來，各地和有關部門積極應對外部環境變化，扎實做好穩外貿工作，外貿

運行總體平穩。面對新形勢新挑戰，會議確定，在落實好各項已定政策同時，一要進一步完善出

口退稅、貿易融資、信用保險等政策，逐步實現綜合保稅區全面適用跨境電商零售進口政策。實

行差異化政策，支持中西部和東北地區承接加工貿易轉移。

二要推動構建高標準自貿區網絡，深化「放管服」改革，促進經開區、保稅區等空置土地有

效利用，提高貿易便利化水平。加快外貿轉型升級基地、貿易促進平台等建設。

三要培育外貿新業態。增設跨境電商綜合試驗區，盡快出台跨境電商零售出口所得稅核定徵

收辦法。探索支持市場採購貿易試點、外貿綜合服務企業發展的新舉措。加快保稅維修再製造先

行先試。

四要加大適應國內需求的農產品、日用消費品和設備、零部件等進口。培育一批進口貿易促

進創新示範區。辦好第二屆中國國際進口博覽會。



＊堅決糾正侵蝕減稅降費紅利＊



會議又指，近期國務院在１６個省（區、市）開展督查。督查突出重點、創新方式，三分之

二以上人員和時間用於暗訪，不發通知、不要陪同、直奔問題。總的看，今年以來各地認真貫徹

黨中央、國務院部署，取得積極成效。下一步，要將督查發現問題分解到有關地方和部門，對重

點問題掛牌督辦，推動地方和部門逐一整改，堅決糾正基層反映突出的侵蝕減稅降費紅利、「任

性用權」破壞營商環境、懶政怠政等問題，加快疏通影響擴內需、穩就業等政策落實堵點，力戒

整改「走過場」、搞形式主義。推廣地方好經驗，認真研究收集到的意見建議，推動政策完善。

