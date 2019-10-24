【駐京專電】銀保監：汽車經銷商等不得經營汽車消費貸款擔保業務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國銀保監會發布「融資擔保公司監督管

理補充規定」的通知，規定未經監督管理部門批准，汽車經銷商、汽車銷售服務商等機構不得經

營汽車消費貸款擔保業務，已開展的存量業務應當妥善結清。確有需要開展相關業務的，應當按

照《條例》規定設立融資擔保公司經營相關業務。對存在違法違規經營、嚴重侵害消費者（被擔

保人）合法權益的融資擔保公司，監督管理部門應當加大打擊力度，並適時向銀行業金融機構通

報相關情況，共同保護消費者合法權益。

