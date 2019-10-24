  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2019 09:01

【駐京專電】銀保監：汽車經銷商等不得經營汽車消費貸款擔保業務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國銀保監會發布「融資擔保公司監督管
理補充規定」的通知，規定未經監督管理部門批准，汽車經銷商、汽車銷售服務商等機構不得經
營汽車消費貸款擔保業務，已開展的存量業務應當妥善結清。確有需要開展相關業務的，應當按
照《條例》規定設立融資擔保公司經營相關業務。對存在違法違規經營、嚴重侵害消費者（被擔
保人）合法權益的融資擔保公司，監督管理部門應當加大打擊力度，並適時向銀行業金融機構通
報相關情況，共同保護消費者合法權益。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/10/2019
約翰遜停「三讀」 擬聖誕前大選
香港政情23/10/2019
【紓困措施】政府派億元予旅行社 每間上限6萬元
FOCUS23/10/2019
【FOCUS】台灣「開波」掀雙風眼 陳同佳「承擔」港府堪鑑
生財有道23/10/2019
《開市Good Morning》黃麗幗料內銀首三季業績有改善
中國故事23/10/2019
【科創季結】首批新股「爆炒後陰跌」僅一股持續升 賺錢力沒改善
生財有道23/10/2019
【乍暖還寒】放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金