《思前想後－郭思治》港股只要穩守三組均線，本月仍可上試二萬七

《思前想後》正式步入１０月份下旬，而直到目前一刻止計，本月港股之形態仍暫屬先低而

後高，恆指低位暫仍為１０日之２５５２１點至１８日高位２６９８５點止計，在短短７個交易

日內，累積之升幅已達１４６４點，論上升步伐確有點稍偏促。故技術上確需略作消化，惟有點

可見到的是，大市雖在本周一（２１日）、周二（２２日）稍見回吐，惟由於沽壓不大，故大市

只是在細幅度內反覆整固而已，即恆指大部分時間均是緊扣著２６７００點左右，相對升幅達

１４６４點，技術上只屬急升後之高台消化而已。單從技術上看，大市典型屬緊扣高台而不肯下

之格局，亦可以說，大市整個反彈勢頭似有餘未盡，消化過後，恆指可能會再進一步往上尋月內

新高，原因很簡單，因一個月之高低位一般是不會同時出現於７個交易日之內，即１０日出現低

位，只要先低後高之形態不變，高位該在２５日或之後才出現。



＊港股伺機上試１００天線＊



恆指移動線方面之表現已初見回穩，因自本月１１日開始計，不論日中高位及收市，恆指均

是穩企於１０天線（約２６５４１點）、２０天線（約２６２６４點）及５０天線（約

２６２４３點）之上，換言之，大市不但已擺脫反覆欲試底之弱態，且只要恆指能續穩守於上述

三組平均移動線之上，形態該有利於候機進一步上試１００天線（約２７０２４點），甚至挑戰

２５０天線（約２７３２９點），但需指出，即使恆指能進一步突破１００天線及２５０天線，

惟只代表大市之反彈力度較預期為大而已，因以目前之經濟環境及成交金額計，大市暫確無條件

發展成新一輪之中期升浪，但有一點需留意，大市如一旦出現明顯反覆而跌穿１０天線，則整個

欲試高位之趨勢將呈變數。



＊十藍籌佔恆指比重逾六成＊



至於後市去向如何，當需視乎主要恆指成分股之表現而定，當中以騰訊（００７００）之表

現至關重要，因在恆指內之比重佔達１０﹒３％，友邦（０１２９９）亦佔９﹒９３％、匯控

（００００５）佔９﹒１１％、平保（０２３１８）佔４﹒９％、建行（００９３９）佔

８﹒０５％、工行（０１３９８）佔４﹒６９％、中行（０３９８８）佔３﹒０９％、中移動

（００９４１）佔５﹒４４％、國壽（０２６２８）佔１﹒６８％，及港交所（００３８８）佔

３﹒４６％，單是上述１０隻藍籌在恆指內已佔達６０﹒６５％，故短期後市能否再進一步往上

尋月內新高，當需視乎上述藍籌之表現而定。



＊藍籌地產股適量部署買入＊



另外，主要藍籌地產股如恆地（０００１２）、新地（０００１６）及新世界

（０００１７）等亦可作適量部署，因政府如能與上述地產發展商共同發展新界農地，則對上述

地產股當帶來正面刺激，加上本港樓價相對仍穩定，故對坐擁土儲較豐厚的恆地、新地及新世界

等地產股而言，該有極佳之中期發展機會。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

