《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行周三晚（２３日）公告，為提高中央國庫現金使用效
益，加強財政政策與貨幣政策的協調配合，財政部、人民銀行定將於下周一（２８日）進行２０
１９年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（四期）招投標，操作量為６００億元人民幣，期限
１個月（２８天），起息日為２０１９年１０月２８日，到期日為２０１９年１１月２５日，面
向中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行利率招標。（ａｃ）
24/10/2019 10:09
【人行操作】人行下周一進行６００億元國庫現金定存招標
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行周三晚（２３日）公告，為提高中央國庫現金使用效
益，加強財政政策與貨幣政策的協調配合，財政部、人民銀行定將於下周一（２８日）進行２０
１９年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（四期）招投標，操作量為６００億元人民幣，期限
１個月（２８天），起息日為２０１９年１０月２８日，到期日為２０１９年１１月２５日，面
向中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行利率招標。（ａｃ）
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